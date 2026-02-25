Vallomást tett a Megasztár szépfiúja: „Vannak területek, ahol még van elmaradásom, de kezdek megbékélni magammal"
Bíró Csongor nem áll meg, gőzerővel építi a karrierjét és készül ezzel párhuzamosan az érettségire. A Megasztár szívtiprója alig várja már, hogy egyetemista legyen, miközben komoly lelki változáson megy keresztül.
A TV2 Megasztár legutóbbi évadának egyik legnagyobb felfedezettje továbbra sem lassít: Bíró Csongor Vitéz egyszerre dolgozik új dalain, készül az érettségire, és már a továbbtanulását is tudatosan tervezi. Az énekes élete most igazán felpörgött – friss klip, sorra születő szerzemények, különleges akusztikus koncert és komoly jövőbeli célok határozzák meg a mindennapjait.
Szerelmes a Megasztár énekese?
Március ötödikén érkezik a Macskakövön című dala, amelyhez a klip is leforgott, az audio pedig már teljesen kész. Ráadásul nem ez az egyetlen újdonság: három további szám is szinte befejezett állapotban van, és mind a szerelem különböző arcait járja körül: „Mindegyik dal valamilyen szinten szerelmes téma, egyet kivéve. Annyi szemszögből lehet megközelíteni a szerelmet, hogy szinte végtelen a tárház” – mesélte. Az egyetlen kivétel egy coming of age hangulatú dal, amely a felnövésről szól, ami a Még előttem az út címet kapta. A Megasztár utáni időszakról is őszintén beszélt Csongor:
Kicsit eltűnt a hype, teljesen véletlenszerűvé vált, melyik videóm robban be a TikTokon. A saját dalokkal lehet emlékeztetni az embereket a műsorra, és új arcokat is bevonzani. Én bizakodóan állok az egészhez
– fogalmazott őszintén. Hozzátette, egyre közelebb érzi magát a dalszerzéshez is: „Az egyik dalnak a teljes szövegét én írtam, elkezdtem ebben is barangolni. Nagyon élvezem, hogy ilyen módon is ki tudom fejezni magam.”
Rálépett az önismeret rögös útjára
A felnövés témája nemcsak a dalaiban jelenik meg, hanem a saját életében is:
Sok mindenben önállósodnom kell, az biztos. Vannak területek, ahol még van elmaradásom, de kezdek megbékélni magammal. Megismertem a hiányosságaimat, és tudatosabban fejlesztem magam. Kíváncsian várom, milyen leszek egy teljesen új közegben
– utalt az egyetemre, ahol új embereket szeretne megismerni. Az előtte álló időszak kicsit a Megaház hangulatára emlékezteti.
Érettségi helyzetjelentés: A magyartól kissé tart
Közben az érettségi is közeleg: „Készülök gőzerővel az érettségire. A Művészeti Akadémián szeretném folytatni a karrieremet könnyűzenei ének szakon. Nagyon jó, mert nem kell pontszámot vinnem, csak felvételiznem kell” – árulta el. Az énekérettségi és a faktokra való készülés mellett bevallotta, hogy szolfézsból van némi lemaradása: „A matekot sikerült megszeretnem tizenkettedikre, amiatt egyáltalán nem izgulok. A törit csak meg kell tanulnom, inkább a magyar áll távolabb tőlem, de nem izgulom túl, remélem, sima lesz.”
Különleges fellépéssel készül
És hogy hol találkozhatnak vele legközelebb a rajongók? Március hetedikén a Nyugati téri McDonald’s-ban ad kanapékoncertet egy szál gitárral, a Jóbarátok ikonikus díszletét idéző környezetben. A híres kanapé köré szervezett akusztikus fellépés a hazai McDonald’s Friends kampány része – így Csongor nemcsak új dalaival, hanem egészen különleges hangulatú koncertélménnyel is készül.
