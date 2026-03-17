Kiderült mire költötte összes pénzét a 17 éves Kylie Jenner
Bátor döntés volt, de sikert halmozott fel. Kylie Jenner a márkájának köszönhetően lett milliárdos.
Kylie Jenner mindössze 17 éves volt, amikor elindította a mára már milliárdossá tévő márkáját a Kylie Cosmeticset. Édesanyja Kris Jenner idézte fel az akciódús időszakot, valamint azt, hogy lánya az összes bevételét a márka felépítésére költötte.
Kylie Jenner édesanyjára bízta az apróbb részleteket
Kris Jenner elárulta, hogy lánya, Kylie Jenner az összes pénzét elköltötte amit a „Keeping Up With the Kardashians” című műsorért kapott. Kylie ekkor még csak 17 éves volt, és a valóságshow-ból származó összes bevételét a saját márkájának elindítsára, a Kylie Cosmeticsbe fektette. A 70 éves Kris hétfőn Jason Bateman, Will Arnett és Sean Hayes közös podcastjában a Smartlessben mesélte el, hogyan indította legkisebb lánya a saját vállalkozását.
Azt mondta: »Anya, tudom, mit akarok csinálni életem végéig: szépségiparral szeretnék foglalkozni. Szeretnék készíteni egy ajakszettet, és neked kell most ezt kézbe venned, és kitalálnod, hogyan valósítsuk meg«
– idézte fel Kris. Miután Kris megejtett néhány telefonhívást, megkérdezte a lányát, mit szeretne a márka marketingkampányával kapcsolatban, végül ő ajánlotta fel lányának, hogy hirdessék az amerikai People magazinban és óriásplakáton is. Tette mindezt lelkesen, de közben aggódott is, hogy mi lesz a végkifejlete, hiszen – a ma már 28 éves – Kylie nem igazán törődött a részletekkel. „Azt mondta: »Minden rendben lesz, anya. Tudom, mit csinálok. Nyugodj meg.« Én pedig azt válaszoltam: »Képtelen vagyok megnyugodni. Az összes pénzedet, amit a valóságshow-val kerestél, a saját márkád elindítására költötted. Kissé ideges vagyok. Még csak 17 éves vagy«” – mesélte Kris.
Azóta eltelt tíz év és a márka még mindig töretlen
A fiatal lány végül 2015-ben indította el a Kylie Cosmetics névre keresztelt márkát, melynek első termékeként a Kylie Jenner Lip Kits került a piacra. A termék rövid idő alatt hatalmas sikert ért el, a márka pedig 2019-re már milliárdossá tette a legfiatalabb Jenner lányt.
Kris felidézte a pillanatot, amikor hivatalosan is elindult a márka. Mint mondja, amikor Kylie megosztotta a linket a követőivel, a weboldal néhány másodperc alatt teljesen összeomlott. Először azt hitték, hogy azért, mert nem régiben készült el, de később rájöttek, hogy másodpercek alatt teljesen elfogytak a termékek.
Ő csinálta ezt így elsőként
– tette hozzá.
A márka tavaly októberben ünnepelte a 10. évfordulóját, melynek apropóján jelentette meg a limitált kiadású King Kylie Lip Kit kollekciót, amely a híres „King Kylie” korszakot idézte elő. Az új kollekció megjelenését több sminktematikájú fotózás is követte – olvasható a Page Six cikkében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre