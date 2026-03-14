El sem hinnéd: ennyi pénze volt Kylie Jennernek tiniként

Kylie Jenner kitálalt arról, hogy mennyi pénz volt számláján tinédzserként.

Kiderült, mennyi pénze volt tiniként Kylie Jennernek. Fotó: John Shearer/97th Oscars

Kylie Jenner első vállalkozása bomba siker volt

A nagy sikerű, Keeping Up with the Kardashians című valóságshow premierje akkor volt, amikor Kylie mindössze 10 éves volt, így nem csoda, hogy tinédzserként eldöntötte, hogy befektet egy sminkeket forgalmazó vállalkozásba, ami nagyon sikeres volt.

2026 februárjában a reality-sztár becsült nettó vagyona 670 millió dollár, ami több mint 230 milliárd forintot jelent. Ez főként a híres ajakkészleteinek köszönhető, amelyeket 2015-ben adott ki, amikor 250 000 dollárt (több mint 85 millió forintot) fektetett 15 000 készletbe, amely három különböző árnyalatú folyékony rúzst, illetve hozzá illő ceruzát tartalmazott. A temék rekord sebességgel fogyott el, és a bevétel a tinédzsernek meglehetősen jó volt.

Azonban mint kiderült, nem dobta bele egész vagyonát a vállalkozásba, sőt, gondolkozás nélkül áldozta fel a hatalmas összeget. A Vanity Fairnek adott interjújában a 250 000 dolláros befektetésről azt mondta: "Valószínűleg a bankszámlámon lévő pénz fele volt. Csak belevágtam." Tehát ez azt jelentené, hogy körülbelül félmillió dollárja (körülbelül 171 millió forintja) lehetett tiniként a számláján.

Anyukám azt mondta, hogy "Rengeteg ajakápoló készlet marad a garázsodban, ha ez nem sikerül”. Viszont eszembe sem jutott, hogy nem fog működni.

- emlékezett vissza a reality-sztár.

Elmondása szerint az Instagram-oldalán kapott megjegyzések indították el az ötletet számára. Szerencsére saját tapasztalatai alapján már tudta, hogy pontosan milyen ajakkészletet akar, az összetételtől egészen a kinézetig - írta a Unilad.