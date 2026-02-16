Kylie Jenner nem bízta a véletlenre: mély dekoltázst villantott az üzletasszony
Ismét lenyűgözte a rajongóit. Szexi fotót tett közzé Kylie Jenner.
Kylie Jenner nagyon aktív a közösségi médiában, és ritkán telik el úgy nap, hogy ne posztolna képet magáról, általában hiányos öltözékben. A fiatal milliárdos sosem riadt meg a merész fotóktól, nem is csoda, hogy ekkora követő táborra tett szert a kétgyermekes édesanya. Kylie Jenner pontosan tudja, hogy mi kell a másik nemnek.
Brutális dekoltázst villantott Kylie Jenner - esélytelen máshova nézni
Kylie Jenner új fotósorozata felforrósítja az Instagramot. A gyönyörű valóságshow-sztár legújabb képein egy fekete sportos szettben pózol a kamera előtt, ami tökéletesen kiemeli a nőies alakját és lenyűgöző dekoltázsát. Kylie Jenner nem is próbálja meg rejtegetni tökéletes testét.
A komment szekcióban is izzott a levegő, ugyanis a rajongók nem győzték dicsérni az amerikai üzletasszonyt. Többen is megjegyezték, mennyire gyönyörű a 28 éves kétgyermekes sztáranyuka.
Kylie Jenner legújabb Instagram-bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre