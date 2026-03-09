Mindenki kiakadt Timothée Chalamet kijelentésére

A balett- és operaközösség visszavágott Timothée Chalamet vitát kirobbantó megjegyzésére, amiben azt mondta senkit sem érdekelnek a szórakoztatás ezen formái.

Nagy vitát robbantott ki Timothée Chalamet. Fotó: Northfoto / hot! magazin

Rosszul sült el Timothée Chalamet megjegyzése

Chalamet a múlt hónapban a CNN & Variety Town Hall eseményén szerepelt, ahol Matthew McConaughey-vel beszélgetett a mozik népszerűségéről a filmiparban betöltött bizonytalan jövőjük közepette.

Míg a színész a Frankenstein bemutatóját a komoly film példájaként említette, amely sikeres lehet, úgy érzi, hogy a közönség szórakozni akar és gyorsan. Ez néhány vitatott megjegyzéshez vezetett a balettről és az operáról, valamint arról, hogy az emberek általában kevéssé érdeklődnek irántuk.

Nagyon középen vagyok ebben, Matthew. Mert csodálom azokat az embereket, és magam is csináltam már, akik elmennek egy beszélgetős műsorba, és azt mondják: "Hé, életben kell tartanunk a mozikat. Tudod, életben kell tartanunk ezt a műfajt." Aztán meg ott van bennem a másik rész, amely úgy érzi: ha az emberek látni akarják, akkor el fognak menni, még külön utat is tesznek érte, és büszkén, hangosan vállalják.

- magyarázta a színész.

Én nem akarok a balettben vagy az operában dolgozni, vagy olyan dolgokban, ahol az a hozzáállás, hogy "Hé, tartsuk életben ezt a dolgot." Még akkor is, ha igazából már senkit nem érdekel. Minden tiszteletem a balett- és operaembereké.

A balett- és operatársulatok azóta reagáltak a színész megjegyzéseire, köztük az English National Opera is, amely meghívta Chalametet egy jövőbeli előadásra.

Szeretnénk megváltoztatni a véleményed, a jegyeket mi álljuk, hogy újra beleszeress az operába, bármikor.

- írták Instagram-oldalukon.

Csatlakozott hozzájuk a londoni Royal Ballet and Opera is, akik kihangsúlyozták, hogy több ezer ember megy el telt házas előadásaikra. A helyzet magaslatába a Seattle Opera 14 százalékos promóciós ajánlatot kínált a Carmen című előadására a Timothée kóddal - írta az Unilad.