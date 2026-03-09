Halva született a kisbaba, mert semmibe vették az anya tüneteit

Halva született egy brit nő kisfia, miután többszöri orvos látogatás során haza küldték, mondván, a tünetei egyáltalán nem aggasztóak. A kisbaba még a születés előtt, édesanyja méhében elhunyt.

Halva született a kisbaba, mert nem foglalkoztak az édesanyja tüneteivel

A 34 éves Natasha Anderson és 38 éves párja Nicholas tavaly júniusában tudták meg, hogy kisbabát várnak, izgatottan készültek a kisfiúk érkezésére: a gyerekszobát már berendezték, Nicholas pedig esténként mesélt a még meg nem született kisbabájuknak, akinek idén februárban kellett volna megszületnie.

Natasha elmondása szerint már a terhesség elejétől tapasztalt súlyos tüneteket: folyton hányt, visszatérő húgyúti fertőzésekkel küzdött, fejfájás és látászavarok is problémát okoztak – villódzó fényeket és színes fénycsóvákat látott. A John Radcliffe Kórházban többször megnyugtatták, hogy a tünetek nem jeleznek bajt. Súlyos kiszáradás és terhességi rosszullétek miatt infúziós kezelésre szorult, de úgy véli sokáig nem vizsgálták, vajon van-e komolyabb problémája.

2025 decemberében magas vérnyomást mutattak ki nála, és fehérjét is találtak a vizeletében. December 17-én terhességi toxémát diagnosztizáltak az édesanyánál, majd két nappal később a kisfiuk, Arlo Huxley Harewood meghalt az anyaméhben, majd Natashánál később a ritka és súlyos HELLP-szindróma is kialakult. A babát végül a 32. héten, 2025. december 20-án halva hozta világra. A pár úgy gondolja, ha Natasha tüneteit komolyan veszik, akkor a terhességi toxémát hamarabb felismerhették volna, ami megmenthette volna a baba életét.

Nicholas számára különösen fájdalmas emlék, amikor Arlo megszületett, a szülésznők ugyanis nem vették a karjukba. A pár a szülés után több időt tölthetett fiukkal a gyászszobában.

Mindennek ellenére anyának éreztem magam

– mondta Natasha, hozzátéve, hogy szeretnének még gyereket a jövőben, de tartanak a kockázatoktól - olvasható a Mirror cikkében.