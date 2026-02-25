Orvosi csoda! Átültetett méhből született meg a kisbaba

Orvosi csoda részese lehetett az a gyászoló család elhunyt rokonuk miatt, akik hozzájárultak, hogy egy nő Nagy-Britanniában megszülhesse első gyermekét.

Orvosi csoda folytán jött a világra egy méh nélküli édesanya gyermeke – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Orvosi csoda történt! Méh nélküli nő szülte meg első gyermekét

Hugo Powell születése az első eset az Egyesült Királyságban, hogy egy elhunyt donor méhét használták fel. Egész Európában összesen két ilyen esetről lehetett hallani. Hugo története figyelemre méltó, az önzetlenségről és a reményről szól, Nagy-Britannia történetének legsúlyosabb szervadományozási válságának idején.

Hugo édesanyja, Grace Bell annak idején azt a diagnózist kapta, hogy sosem lesz képes szülni életében, miután Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser szindrómát állapította meg nála, ami egy olyan rendellenesség, amely során vagy egyáltalán nincs méhe a páciensnek, vagy fejletlen.

Grace elmondta, hogy könnyekben törtek ki, amikor megtudták, hogy terhes.

Úgy éreztem magam, mint a világ legszerencsésebb lánya. Ez nem életmentő adomány, de életet ad

– idézi a Mirror a szavait.

A diagnózisa óta minden születésnapi kívánsága ez volt, hogy gyermeke születhessen. „Azt akarom, hogy a donor családja tudja, mekkora ajándékot adtak nekem” – közölte.

Hugo decemberben született 3,1 kg-mal a londoni Queen Charlotte's and Chelsea Kórházban. Annak idején ez elképzelhetetlennek tűnt számára, sőt amikor megkapta diagnózisát, fékezhetetlenül sírt. Amikor találkozott párjával, Steve-vel, azonnal elárulta neki, mire számíthat, majd a pár a béranyaság mellett tette le a voksát. Később viszont belekeveredtek egy méhátültetési programba, amiről Grace azt mondta, sosem hitte volna, hogy lehetséges.

„Életemben soha nem voltam ilyen boldog. Emlékszem, hogy a szülés után reggel felébredtem, és láttam a kis arcát a cumijával, és úgy éreztem, mintha egy álomból kellene felébrednem. Egyszerűen hihetetlen volt.”

A donortól származó öt másik szervet négy emberbe ültették át, ezzel több ember életét is megmentve. A donor szülei összetörtek a tragédia súlya alatt, de lányuk ilyen önzetlen döntése egy kis vigaszt nyújtott számukra.