„Hol cisztának hívták, hol daganatnak” – az orvosok sem vették észre elsőre a néma gyilkost

Harmincévesen még maga sem gondolta volna, hogy a puffadás és a fájdalmas menstruáció komoly bajt jelez. Hónapok vizsgálatai után kiderült, hogy a tünetek mögött daganat állt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.25. 11:00
rák petefészekrák daganat

Rachel Danchek harmincévesen kezdett szokatlan tüneteket észlelni: erős puffadást és a szokásosnál fájdalmasabb menstruációt. A Pittsburghben élő egykori pénzügyi szakember ezt sokáig az étrendjének, az alkoholfogyasztásnak vagy a kor előrehaladtával járó súlygyarapodásnak tulajdonította. Később azonban egyre erősebben szorongani kezdett. 

daganat
 Hónapok vizsgálatai után kiderült, hogy a tünetek mögött daganat állt Fotó: Aleona/Shutterstock

Ez fizikai szorongás volt; remegő érzés. Olyan, mintha egy csomó energiaitalt ittam volna meg

– mondta a DailyMailnek.

A végső jel az volt, hogy férjével egy év próbálkozás után sem sikerült teherbe esnie. Több vizsgálat, képalkotó eljárás és műtét után derült ki a valódi ok: petefészekrák. A betegség korai tüneteit könnyű hétköznapi panaszoknak betudni – puffadásnak, görcsöknek vagy stressz okozta emésztési gondoknak. Az orvosok gyakran félrevezetik a betegeket, különösen a fiatal nőket, akikről ritkán feltételeznek rákot. Danchek esetében is azt mondták, hogy cisztáról vagy termékenységi problémáról lehet szó, és egyszerűen több idő kell a fogantatáshoz.

Anyukám és a nővérem nagyon könnyen estek teherbe, úgyhogy én is erre számítottam

– mesélte. Egészségesen élt, heti öt edzéssel és a szigorú Whole30 diétával, amely kizárja a cukrot és az alkoholt, mégsem sikerült teherbe esnie. A nőgyógyász először normálisnak találta a vizsgálati eredményeket, de egy újabb ultrahang már egy grépfút nagyságúra nőtt cisztát mutatott a bal petefészkén.

Hol cisztának hívták, hol daganatnak. Volt egy szaggatott széle, ami aggasztó volt, de az orvosom még mindig azt ismételgette, hogy fiatal vagyok, és biztosan jóindulatú lesz

– idézte fel.

A műtét során eltávolították a bal petefészkét, majd az orvosok meleg, koncentrált kemoterápiás oldattal árasztották el a hasüregét, hogy minden rákos sejtet elpusztítsanak. „Úgy ébredtem a műtét után, hogy NED vagyok – nincs kimutatható betegség. De annyira hányingerem volt, hogy nem is tudtam igazán értékelni” – mondta.

A betegség gyakran „néma gyilkosként” terjed, mivel korai stádiumban alig okoz tüneteket. 

Amikor a páciensek fiatalok, az orvosok nem gondolnak rákra, így a betegség észrevétlen marad

– mondta dr. Mona Jhaveri rákkutató. Az esetek mindössze 20 százalékát fedezik fel korai, gyógyítható stádiumban, a többséget viszont már a 3. vagy 4. fázisban diagnosztizálják, amikor a túlélési arány drámaian lecsökken.

Danchek 2023-ban kapta meg a diagnózist, és szinte azonnal szembesülnie kellett a termékenységét fenyegető kemoterápiával. Négy nappal a műtét után, még bekötözve kezdte meg az IVF-et, hogy megőrizze esélyét a biológiai gyermekvállalásra. Két ciklus alatt öt embriót sikerült létrehozniuk, amelyeket béranyasággal terveznek kihordani.

2024 februárjában eltávolították a másik petefészkét is megelőzésként, de a méhe teljesen érintetlen maradt. Áprilisban megkezdte a hat kemoterápiás kúrát, majd folyamatos havi infúziókat kapott a daganatnövekedés megakadályozására. Szeptemberben megszólaltatta a kezelőosztályon a csengőt: rákmentesnek nyilvánították.

Bele kellett törődnöm, hogy talán azt fogják mondani, meg fogok halni. Az embernek fel kell készülnie a legrosszabbra

– mondta. A diagnózisa „kedvező hármas stádium” volt, ami bár előrehaladott, de kezelhető.

Ma a férjével együtt abban bízik, hogy hamarosan béranya segítségével szülők lehetnek. „Talán egy nap majd én magam is kihordhatom a gyermekem” – fogalmazott reménnyel teli hangon. 

 

