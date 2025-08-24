Azt hitte az anyuka, hogy a kisbabája fél a sötétben – mellbe vágta az igazság

Egy angol anyuka azt hitte, hogy 17 hónapos kisbabája csupán fél a sötéttől, ám az orvosok végül szívszorító diagnózist közöltek vele.

Megrázó diagnózist kapott a 17 hónapos gyermekéről az édesanya (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Antonia Lambert először márciusban vette észre, hogy kislánya, Delilah Rose Lambert bal szemének pupillája fehéren világít bizonyos fények alatt. A 20 éves anyuka először nem gondolt nagy bajra, de az orvosok azonnal az NHS rendszerén belül a grimsby-i Princess of Wales Hospitalba irányították őket.

Az első vizsgálatok után hazaküldték őket, mivel nem találtak semmi különöset. Azonban Delilah ezután hirtelen rettegni kezdett a sötéttől, és folyamatosan vakarta a szemét. Antonia emiatt visszavitte őt a szemészetre.

Ezúttal komolyabban vették a panaszokat, és továbbküldték őket egy ismertebb kórházba, ahol valamit találtak Delilah bal szeme mögött. Innen a birminghami gyermekkórházba irányították őket, ahol egy ultrahangvizsgálat során kiderült: Delilah-nak retinoblastomája van, amely egy ritka szemrák.

A korábbi tünetek, mint a sötéttől való félelem, azzal magyarázhatóak, hogy a daganat súlyosan rontotta a kicsi látását, így sötétben szinte semmit sem látott. A daganat annyira szétterjedt a szemüregben, hogy sajnos Delilah bal szemét el kellett távolítani.

Antonia most azért küzd, hogy más szülőket figyelmeztessen a ritka, de fontos tünetekre. Azt tanácsolja minden anyukának, hogy ha bizonytalanok, ne fogadják el elsőre az orvosok megnyugtató véleményét, mindig kérjenek második véleményt.

A south killingholmei anyuka így emlékezett vissza:

Volt egy lámpa a nappaliban, és annak fényében az egyik pupillája fehéresen világított. Nem gondoltunk semmi komolyra, de amikor elkezdett mozogni, elvittük orvoshoz. Az orvosok hazaküldtek minket, de egy hónappal később újra próbálkoztam, ekkor küldtek a birminghami kórházba, mert daganatot találtak a bal szeme mögött. Először kemoterápiát és lézeres műtétet fontolgattak, de a daganat túlságosan szétterjedt, így végül el kellett távolítani a szemét.

Antonia elmondta, napokig sírt, amikor megtudta a diagnózist. Az Angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) szerint a retinoblastoma egy ritka szemrák, amely főként kisgyermekeket érint. A retina sejtjeit támadja meg, és a szem hátsó részén alakul ki.