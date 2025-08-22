Tragédia: hazaküldték a sürgősségiről, napokkal később meghalt

David Burgess tragikus története.
David Burgess, 52 éves, jogi toborzó és lelkes bakelitlemez-gyűjtő, korábban soha nem vett ki egyetlen szabadnapot sem a munkából, és általában egészséges volt, míg április 24-én hirtelen szörnyű fájdalmat nem érzett a hasában és a hátában.
Párja, az 56 éves, Sandra O’Hagan április 25-én a Wythenshawe Kórház sürgősségi osztályára vitte őt Manchesterben, ahol aznap hazaküldték gyomorhurut diagnózissal, és Gaviscon szedésére utasították.
Mivel a fájdalom és a tünetek továbbra is fennálltak, David május 1-jén visszatért a sürgősségire, ahol az orvosok megerősítették, hogy aorta-disszekciója van, egy életveszélyes állapot, amelyet az aortafal felszakadása jellemez, ami veszélyeztetheti a létfontosságú szervek vérellátását, a túlélési esélye 30 százalék volt.
A sebész azt mondta, elszakadt az aortája, és az esetek felében azonnal meghalnak. Hogy hat nap után még életben van, csoda
– nyilatkozta Sandra.
Davidet sürgősen a műtőben vitték, azonban az orvosok közölték Sandrával, hogy nincs több teendő, és kegyetlenség lenne tovább próbálkozni. David Burgess-t május 10-én lekapcsolták a gépekről, miután családja végső búcsút vett tőle.
Sandra úgy véli, hogy Davidnek sokkal nagyobb esélye lett volna a túlélésre, sőt talán még életben lehetne, ha elsőre helyesen diagnosztizálták volna.
Miután kapcsolatba lépett egy gyásztámogató vonallal, megkapta az orvosi mulasztás miatt eljáró ügyvédek elérhetőségét. Miközben a jogi vizsgálatok folynak, Sandra elkötelezett amellett, hogy minél nagyobb figyelmet keltsen az aortadisszekcióra, hogy mások életét meg lehessen menteni – írja a Mirror.
David esetében, amikor hazaküldték, az volt az egyetlen esélye. Ott és akkor kellett diagnosztizálni, hogy a legnagyobb esélye legyen a túlélésre. Az aortadisszekció szinte láthatatlan marad… de a figyelemfelhívás életbevágóan fontos, és lépni kell
– mondta Sandra.
