„A tragikusan elveszített fiam szíve egy másik fiú életét mentette meg – és ez csodálatos"

Egy cardiffi ügyvédnő, Anna Bates megosztotta szívszorító történetét, miután tragikusan elhunyt fia szíve hozzájárult egy másik fiú életének megmentéséhez. A másik fiú, Roman súlyos szívbetegséggel született, és csak egy szívátültetés menthette meg őt. Az elhunyt, Fraser Bates szívét kapta meg, azt követően, hogy Fraser és az édesapja egy tragikus balesetben életüket vesztették egy figyelmetlen sofőr miatt.

Az tragikusan elhunyt kisfiú szívét egy szívátültetésre váró másik fiú kapta meg / Fotó: Freepik – illusztráció

A másik fiú élete immár teljes lehet

Egy figyelmetlen sofőr ütötte el a fiút és az édesapját, aki egy karácsonyi partiról távozott. Mindössze néhány órával azután, hogy közölték vele a tragikus hírt, súlyos döntést kellett meghoznia Annának, és mivel tudta, hogy fia nem fogja túlélni a sérüléseit, ezért beleegyezett a szervadományozásba.

Ez a döntés mentette meg a ma 10 éves Roman életét. Anna szerint az, hogy a fia halála után is segíthetett másokon, egyszerűen felfoghatatlanul csodálatos.

Roman súlyos, veleszületett szívbetegségben szenvedett, ezért az orvosok attól tartottak, hogy nem éli túl a gyerekkort, ha nem kap új szívet. Anna karácsony környékén újra találkozott Romannal, és meghatódva ölelte meg a fiút.

Hihetetlen érzés tudni, hogy a fiam ekkora változást hozott mások életébe. Ez bizonyítja, hogy egy szív a halál után is tovább élhet

– mesélte az édesanya.

Roman édesanyjával nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Úgy érzi, fiukat örökre összeköti ez a „varázsszív”, amely tovább dobog Romanban, és amely erőt, életet és örömöt ad neki.

A szívátültetés tíz évvel ezelőtt történt, nem sokkal Roman születése után. A sofőr később elismerte a felelősségét, és 16 hónap börtönbüntetést kapott gondatlan halálokozásért – írja a The Miror.