Ma van a Néprajzi Múzeum napja: ilyen programokkal készülnek idén

A Néprajzi Múzeum alapításának évfordulója 1872. március 5-ére tehető. Ekkor nevezték ki ugyanis Xántus Jánost a Magyar Nemzeti Múzeum Etnográfiai Osztályának őrévé. Ennek emlékére március 5-én rendezik meg minden évben a Néprajzi Múzeum napját. Az idei, 154. évfordulóra a következőkkel készülnek a szervezők: tárlatvezetésekkel, szakmai előadásokkal és zenei programokkal várják a látogatókat. A nap folyamán megismerhetjük a múzeumalapító Xántus János gyűjtéseit, bepillanthatunk a digitalizáló műhely kulisszatitkaiba, és szavazhatunk a kiállítás legnépszerűbb tárgyaira is. Kiemelt téma lesz a Pásztorok és legelők nemzetközi éve, melyhez kapcsolódóan filmvetítések és kézműves foglalkozások hozzák közelebb a pásztortudást. Az estét az Egressy Brass Band koncertje zárja majd. A részletes programok itt olvashatók.

Közös Bubi-búcsúztató lesz a Városháza parkban

A BKK 2026. március 5-én, 16 órától különleges eseményt szervez a Városháza parkban, ahol a felhasználókkal közösen búcsúztatják el a MOL Bubi második generációját. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint Bubi közbringával érkezzenek a helyszínre, így az utolsó napon jelképesen közösen gyűjthetik össze a flottát. Az esemény további részletei itt olvashatók.

A disszociatív személyiségzavar napja is ma van

A disszociatív vagy többszörös személyiség egy személyiségzavar, aminek meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezetkieséssel vagy a nélkül, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. A disszociatív személyiségzavart gyakran összekeverik a skizofréniával vagy a tudathasadás formáival. A kezelés hosszú és bonyolult, erre és az ebben a betegségben szenvedőkre is emlékezünk ma.

Szent Adorjánra is ma emlékezünk

Nikodémiai Szent Adorján (Adrianus), a katonák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, követek védőszentje. Adrianus egy afrikai születésű, Nikodémiában élő katonatiszt volt, aki keresztény hite miatt 304 körül szenvedett vértanúságot. A legenda szerint Adorján pogányként 23 keresztényt üldözött, ám állhatatosságuk láttán megtért. Ezután a császár előtt nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni, ezért kivégezték, és a földi maradványait Konstantinápolyba vitték.