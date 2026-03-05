RETRO RÁDIÓ

Ma van a Néprajzi Múzeum napja: ilyen programokkal készülnek idén

Az egyik legnépszerűbb múzeum szinte minden egyes szegletét be lehet ma járni az alapítás évfordulója alkalmából. Ráadásul mindezt ingyen! Mutatjuk, milyen programokkal készül mára a Néprajzi Múzeum.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 06:30
A Néprajzi Múzeum alapításának évfordulója 1872. március 5-ére tehető. Ekkor nevezték ki ugyanis Xántus Jánost a Magyar Nemzeti Múzeum Etnográfiai Osztályának őrévé. Ennek emlékére március 5-én rendezik meg minden évben a Néprajzi Múzeum napját. Az idei, 154. évfordulóra a következőkkel készülnek a szervezők: tárlatvezetésekkel, szakmai előadásokkal és zenei programokkal várják a látogatókat. A nap folyamán megismerhetjük a múzeumalapító Xántus János gyűjtéseit, bepillanthatunk a digitalizáló műhely kulisszatitkaiba, és szavazhatunk a kiállítás legnépszerűbb tárgyaira is. Kiemelt téma lesz a Pásztorok és legelők nemzetközi éve, melyhez kapcsolódóan filmvetítések és kézműves foglalkozások hozzák közelebb a pásztortudást. Az estét az Egressy Brass Band koncertje zárja majd. A részletes programok itt olvashatók.

Közös Bubi-búcsúztató lesz a Városháza parkban

A BKK 2026. március 5-én, 16 órától különleges eseményt szervez a Városháza parkban, ahol a felhasználókkal közösen búcsúztatják el a MOL Bubi második generációját. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint Bubi közbringával érkezzenek a helyszínre, így az utolsó napon jelképesen közösen gyűjthetik össze a flottát. Az esemény további részletei itt olvashatók.

A disszociatív személyiségzavar napja is ma van

A disszociatív vagy többszörös személyiség egy személyiségzavar, aminek meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezetkieséssel vagy a nélkül, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges. A disszociatív személyiségzavart gyakran összekeverik a skizofréniával vagy a tudathasadás formáival. A kezelés hosszú és bonyolult, erre és az ebben a betegségben szenvedőkre is emlékezünk ma.

Szent Adorjánra is ma emlékezünk

Nikodémiai Szent Adorján (Adrianus), a katonák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, követek védőszentje. Adrianus egy afrikai születésű, Nikodémiában élő katonatiszt volt, aki keresztény hite miatt 304 körül szenvedett vértanúságot. A legenda szerint Adorján pogányként 23 keresztényt üldözött, ám állhatatosságuk láttán megtért. Ezután a császár előtt nem volt hajlandó a pogány isteneknek áldozni, ezért kivégezték, és a földi maradványait Konstantinápolyba vitték.

Ezen a napon hunyt el Volta, az olasz fizikus

Alessandro Volta olasz fizikus volt az, akiről a volt mértékegységet elnevezték. Ő volt az elektromos áram elméletének kidolgozója, a víz elektrolízisének felfedezője és a kénsavoldatba merülő cink- és rézelektródból álló Volta-elem (galvánelem) feltalálója. Volta 1827-ben ezen a napon hunyt el.

Az e-mail feltalálója is ezen a napon hunyt el

Ray Tomlinson amerikai tudós, programozó, volt az e-mail „feltalálója”, és ő küldte a világ első e-mailjét is. Egészen pontosan ő hozta létre az első e-mail programot az ARPANET rendszerben 1971-ben, ami az internet elődjének tekinthető egyetem-közi hálózat volt. Miatta használjuk ma is a @-jelet a email címekben. Tomlinson napra pontosan 10 éve, 2016. március 5-én hunyt el.

Concept,Of,A,Cybersecurity,Warning,For,Unsafe,Email,Communication.,This
Ray Tomlinson amerikai tudós küldte az első e-mailt (Fotó: Koupei Studio /  Shutterstock)

Három helyszínen lesz váradás ma a fővárosban

  • 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
  • 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
  • 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Kellemes, tavaszi idő várható

A koponyeg.hu szerint csütörtökön derűsebb idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet 16 fok körül tetőzhet, kellemes, tavaszias hangulatot teremtve.

 

