Gyakorlatilag használhatatlan a MOL Bubi: üresek az állomások, mégis árulják a bérleteket
A Budapesti Közlekedési Központ továbbra is árulja a közbringa bérleteket. A Mol Bubi papíron működik ugyan, de a gyakorlatban alig használható.
A közbringarendszer működtetésére kötött szerződés lejárt, új szolgáltatót azonban nem választott időben a főváros. A kialakult helyzetet egy ideiglenes megoldással próbálták orvosolni, de február 15 után szünet várható a MOL Bubi rendszerében.
Jelenleg egy átmeneti, pilot jellegű megoldás biztosítja a működést február 15-ig – legalábbis elméletben. A valóság azonban egészen mást mutat.
A felhasználók beszámolói szerint a rendszer most gyakorlatilag használhatatlan. A legtöbb gyűjtőállomás üres, ahol pedig lenne kerékpár, ott az applikáció sokszor azt jelzi: nem lehet felvenni biciklit. Többen arról számolnak be, hogy csak rendkívüli szerencsével találnak szabad járművet.
Ez különösen azok számára bosszantó, akik napi közlekedésre használják a Bubikat, például munkába járáshoz, ügyintézéshez, vagy átszállások kiváltására. Egy közbringarendszer lényege éppen a kiszámíthatóság és a gyors elérhetőség lenne.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a BKK továbbra is értékesíti a bérleteket. Sőt, sok felhasználónak már érvényes előfizetése van, amelyért fizetett, de a jelenlegi állapotok mellett nem, vagy csak nagyon korlátozottan tudja igénybe venni a szolgáltatást. Ez nem csupán kényelmetlenség, hanem komoly bizalmi kérdés is: hogyan lehet bérletet árulni egy olyan rendszerre, amely a gyakorlatban alig működik?
Mint azt a Metropol megírta, a jelenlegi átmeneti megoldás február 15-ig szól. A mostani szerződéses és jogi helyzet alapján a Bubi 3.0 indulásáig akár teljes üzemszünet is jöhet.
Akkor Gulyás Gergely Kristóf lapunknak elmondta, hogy kialakult helyzet nem váratlan események következménye.
Fontos kimondani: ez a helyzet nem a véletlen műve. A Bubi 2.0 szerződésének időtartama és lejárati dátuma már a szerződés aláírásakor ismert volt.
Mint mondta, évekkel korábban tudható volt, mikor jár le a szerződés, és az is, mennyi idő szükséges egy új közbeszerzés előkészítéséhez és lezárásához.
Ennek ellenére Karácsony Gergely városvezetése nem volt képes időben meghozni a szükséges döntéseket
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre