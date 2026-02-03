Gyakorlatilag használhatatlan a MOL Bubi: üresek az állomások, mégis árulják a bérleteket

A közbringarendszer működtetésére kötött szerződés lejárt, új szolgáltatót azonban nem választott időben a főváros. A kialakult helyzetet egy ideiglenes megoldással próbálták orvosolni, de február 15 után szünet várható a MOL Bubi rendszerében.

A MOL Bubi népszerű a budapestiek és a turisták körében is - már amikor működik Fotó: Metropol

Jelenleg egy átmeneti, pilot jellegű megoldás biztosítja a működést február 15-ig – legalábbis elméletben. A valóság azonban egészen mást mutat.

A felhasználók beszámolói szerint a rendszer most gyakorlatilag használhatatlan. A legtöbb gyűjtőállomás üres, ahol pedig lenne kerékpár, ott az applikáció sokszor azt jelzi: nem lehet felvenni biciklit. Többen arról számolnak be, hogy csak rendkívüli szerencsével találnak szabad járművet.

Ez különösen azok számára bosszantó, akik napi közlekedésre használják a Bubikat, például munkába járáshoz, ügyintézéshez, vagy átszállások kiváltására. Egy közbringarendszer lényege éppen a kiszámíthatóság és a gyors elérhetőség lenne.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a BKK továbbra is értékesíti a bérleteket. Sőt, sok felhasználónak már érvényes előfizetése van, amelyért fizetett, de a jelenlegi állapotok mellett nem, vagy csak nagyon korlátozottan tudja igénybe venni a szolgáltatást. Ez nem csupán kényelmetlenség, hanem komoly bizalmi kérdés is: hogyan lehet bérletet árulni egy olyan rendszerre, amely a gyakorlatban alig működik?

Mint azt a Metropol megírta, a jelenlegi átmeneti megoldás február 15-ig szól. A mostani szerződéses és jogi helyzet alapján a Bubi 3.0 indulásáig akár teljes üzemszünet is jöhet.

Akkor Gulyás Gergely Kristóf lapunknak elmondta, hogy kialakult helyzet nem váratlan események következménye.

Fontos kimondani: ez a helyzet nem a véletlen műve. A Bubi 2.0 szerződésének időtartama és lejárati dátuma már a szerződés aláírásakor ismert volt.

Mint mondta, évekkel korábban tudható volt, mikor jár le a szerződés, és az is, mennyi idő szükséges egy új közbeszerzés előkészítéséhez és lezárásához.