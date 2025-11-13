Leállhat a MOL Bubi: késve lépett a főváros, veszélyben a budapestiek kedvenc bringaszolgáltatása
December 23-án lejár a működtetésére kötött szerződés, de a főváros még nem választott új szolgáltatót. A MOL Bubinál a BKK szerint akár üzemszünet is jöhet.
A MOL Bubi veszélybe került, a főváros közbringarendszerének a szerződése december 23-án lejár, és még mindig nem tudni, ki üzemelteti tovább a rendszert. Bár a pályáztatás már 2024-ben elindult, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint nincs jogi lehetőség a jelenlegi szerződés meghosszabbítására.
A BKK a fővárosi közlekedési bizottság ülésére készült tájékoztatójában elismerte:
Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni.
A központ már készül a leállásra, fokozatosan kivezeti a díjtermékeket, és bevezette a Téli MOL Bubi bérletet, amely november 7-től elérhető.
A helyzetről Szécsényi Dániel, a Fidesz budapesti frakciójának képviselője így nyilatkozott lapunknak:
Sajnos ez is jól mutatja, hogyan működik a Karácsony-féle városvezetés: sok a kommunikáció, de kevés a valódi munka. Egy ilyen fontos közösségi szolgáltatás leállása nem történhetne meg, ha a főváros és a BKK vezetése időben, felelősen dolgozna. Mindenki tudta, mikor jár le a szerződés, mégsem történt semmi — ez egyértelműen a városvezetés mulasztása. Karácsony Gergely és csapata ismét bebizonyította, hogy képtelenek a budapestiek mindennapi életét érintő ügyeket felelősen intézni.
Szerinte a probléma nem a pénzhiány, hanem a rossz gazdálkodás és a hozzá nem értés következménye:
Budapest költségvetése hatalmas, csak épp rosszul gazdálkodnak vele. A városvezetés a saját politikai kommunikációjára, tanácsadókra és kampányra mindig talál pénzt, de a város működtetésére már nem. A BKK-nál is látszik, hogy milyen a szakmai irányítás, ami inkább politikai megfelelés. A spórolásra való hivatkozás egyszerűen nem állná meg a helyét – ez nem pénzkérdés volt, hanem hozzáértés kérdése.
Szécsényi hozzátette, hogy a Fidesz–KDNP napirendre tűzi az ügyet a közgyűlésben, és akár vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi, hogy kiderüljön, ki felelős a Bubi leállásáért.
A budapestieknek joguk van tudni, hogyan juthattunk el idáig, hogy egy sikeres, népszerű szolgáltatás egyik napról a másikra megszűnhet
– tette hozzá.
A MOL Bubi helyzet röviden:
- Dec. 23-án lejár a MOL Bubi működtetési szerződése.
- Késve írták ki a közbeszerzést, nincs új szolgáltató.
- A BKK üzemszünetre készül, Téli Bubi bérletet vezet be.
- A Fidesz szerint városvezetési mulasztás okozta a helyzetet.
- Vizsgálóbizottságot is kezdeményezhetnek az ügy feltárására.
