Leállhat a MOL Bubi: késve lépett a főváros, veszélyben a budapestiek kedvenc bringaszolgáltatása

A MOL Bubi veszélybe került, a főváros közbringarendszerének a szerződése december 23-án lejár, és még mindig nem tudni, ki üzemelteti tovább a rendszert. Bár a pályáztatás már 2024-ben elindult, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint nincs jogi lehetőség a jelenlegi szerződés meghosszabbítására.

A MOL Bubi bizonytalan időre leállhat Fotó: Metropol

A BKK a fővárosi közlekedési bizottság ülésére készült tájékoztatójában elismerte:

Jelenleg az sem definiálható pontosan, hogy milyen időtartamú üzemszünettel kell számolni.

A központ már készül a leállásra, fokozatosan kivezeti a díjtermékeket, és bevezette a Téli MOL Bubi bérletet, amely november 7-től elérhető.

A helyzetről Szécsényi Dániel, a Fidesz budapesti frakciójának képviselője így nyilatkozott lapunknak:

Sajnos ez is jól mutatja, hogyan működik a Karácsony-féle városvezetés: sok a kommunikáció, de kevés a valódi munka. Egy ilyen fontos közösségi szolgáltatás leállása nem történhetne meg, ha a főváros és a BKK vezetése időben, felelősen dolgozna. Mindenki tudta, mikor jár le a szerződés, mégsem történt semmi — ez egyértelműen a városvezetés mulasztása. Karácsony Gergely és csapata ismét bebizonyította, hogy képtelenek a budapestiek mindennapi életét érintő ügyeket felelősen intézni.

Szerinte a probléma nem a pénzhiány, hanem a rossz gazdálkodás és a hozzá nem értés következménye:

Budapest költségvetése hatalmas, csak épp rosszul gazdálkodnak vele. A városvezetés a saját politikai kommunikációjára, tanácsadókra és kampányra mindig talál pénzt, de a város működtetésére már nem. A BKK-nál is látszik, hogy milyen a szakmai irányítás, ami inkább politikai megfelelés. A spórolásra való hivatkozás egyszerűen nem állná meg a helyét – ez nem pénzkérdés volt, hanem hozzáértés kérdése.

Szécsényi hozzátette, hogy a Fidesz–KDNP napirendre tűzi az ügyet a közgyűlésben, és akár vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezi, hogy kiderüljön, ki felelős a Bubi leállásáért.

Fotó: Nagy Béla/Metropol

A budapestieknek joguk van tudni, hogyan juthattunk el idáig, hogy egy sikeres, népszerű szolgáltatás egyik napról a másikra megszűnhet

– tette hozzá.