Bővül a MOL Bubi rendszer - ennyiért bérelhető közbringa 2023-ban

Tovább bővül a MOL Bubi szolgáltatási területe, vagyis egyre több helyen lehet kerékpárt bérelni a fővárosban. Ez azért is jó hír, mert a legfrissebb adatok szerint rekordokat döntöget a kerékpárral közlekedők száma. Az egyre több gyűjtőállomáson kívül változott valami a MOL Bubik háza táján? Mennyiért lehet most drótszamarat bérelni? Íme a válaszok!

Mostantól még több helyen érhetők el a MOL Bubi kerékpárjai. Fotó: Tibor Safar

Népszerű a MOL Bubi a fővárosiak körében

A MOL Bubi közbringa-szolgáltatás az elmúlt hónapokban is igazolta, hogy népszerű a fővárosiak körében. A közbringa-rendszer a tavaly nyáron elért rekordok mellett télen is kiemelkedő eredményeket produkált: 2021 decemberében 3531-en, 2022 decemberében már 7117-en, 2023 januárjában pedig 6009 volt a közbringa rendszer napi használati csúcsa-vagyis ennyien használták a bringákat a legtöbben egy adott napon. 2023 februárjában pedig átlépte a 4,4 milliós utazásszámot a rendszer.

Egyre több helyen lehet bringát bérelni

A MOL Bubi töretlen népszerűsége is indokolja, hogy a közbringa-szolgáltatás minél szélesebb körben váljon elérhetővé-áll az üzemeltető közleményében. Ennek érdekében újabb helyszíneken lehet kerékpárokat felvenni és letenni, miután a főváros két újabb pontján, a VI. kerületben a Hard Rock Hotel mellett, a VIII. kerületben pedig az Orczy téren is létrejött egy gyűjtőállomás. A BKK legutóbb szintén a Terézvárosban adott át 4 vadonatúj gyűjtőállomást, valamint a megújult Blaha Lujza téren is két új állomás várja a felhasználókat. A BKK a tervek szerint idén folyamatosan tovább bővíti majd közbringa-rendszerv hálózatát. Jelenleg egyébként 180 gyűjtőállomáson lehet 2060 közbringát bérbe venni.

Ennyibe kerül közbringát használni 2023-ban

Továbbra is kedvező feltételek mellett lehet MOL közbringát bérelni. Van 1000 Ft-ért havi, 8500 forintért pedig éves bérlet, amikkel fél órát ingyen lehet használni a Bubikat. Emellett továbbra is díjmentes a második kerékpár bérlése, vagyis aki barátokkal vagy ismerősökkel együtt venné igénybe a szolgáltatást, egyidejűleg két kerékpárt vehet fel. Azt viszont nem árt tudni, hogy 30 percen túli folyamatos használatért külön használati díjat kell fizetni, méghozzá ennyit: minden további megkezdett perc 40 forint.

Fotó: Tibor Safar

További hasznos tudnivalók MOL Bubi bérléssel kapcsolatban