Ezt tervezi a főváros a MOL Bubival

Kiemelkedő eredményeket mutatott fel a MOL Bubi közbringa-rendszer a téli hónapokban. A 2021/22-es téli hónapokhoz képest megduplázódott a napi használat csúcsa: 2021 decemberében 3531-szer, 2022 decemberében már 7117-szer pattantak Bubira a budapestiek egyetlen nap alatt, így télen is nő a kerékpározó emberek száma - derül ki a BKK közleményéből. A cég felhívja a figyelmet: a városi kerékpározáshoz bármely évszakban lehet mindennapos utcai ruházatot viselni, azonban az ízületek védelme érdekében télen fontos a kényelmes, réteges öltözet. Emellett egy vízálló dzseki bármikor praktikus lehet, a kapucni helyett viszont ajánlatos sapkát viselni, amely nem akadályozza a látást oldalirányban. A téli biciklihasználattal kapcsolatban kiemelték: a MOL Bubi kerékpárok egyik nagy előnye, hogy mind első és hátsó lámpával, valamint sárvédővel is fel vannak szerelve, így nem kell a kerékpárosoknak pluszban törődni a karbantartással.

Tovább bővül a biciklik száma Nemrégiben a főváros két újabb pontján, a VI. kerületben a Hard Rock Hotel mellett, a VIII. kerületben pedig az Orczy téren is létrejött egy Bubi-gyűjtőállomás. A BKK a tervek szerint idén folyamatosan bővíti a MOL Bubi hálózatát. Jelenleg 2060 közbringa áll a kerékpárosok rendelkezésére.

Egyre népszerűbb a MOL Bubi rendszer Fotó: Tibor Safar

Márciusban adhatnak át új állomásokat az M3-as metró vonalán

A XIII. kerületi önkormányzat szerint március hónapban adhatják át a Nyugati pályaudvar és Dózsa György út megállókat a felújítás alatt álló hármas metró vonalán. A Lehel téri és a Nagyvárad téri állomásokon várhatóan májusig dolgoznak. Előbbi helyen sikeres volt a födém megbontása, így folytatódhat a lift beépítése.

Térfigyelő kamerákat telepítenének Káposztásmegyeren

Egy illegális gyorsulási verseny miatt úgy határozott az újpesti önkormányzat: ha az áramellátást meg tudják oldani, akkor tavasztól az Óceánárok utcát, illetve az Ipari Park utcát kamerarendszer fogja figyelni. Emellett a Rex Kutyaotthonnál is kihelyeztek egy kamerát, amivel így az illegálisan kihelyezett kutyák és macskák kirakóit is be lehet azonosítani - közölte Czigler László alpolgármester.

Felújtották a Gergely Győző sétányt

104 millió forintból újult meg az újlipótvárosi sétány. Négy fát egészségügyi okok miatt kivágtak, ám telepítettek 5700 tő évelő növényt. A környékbeli lakók javaslatára elbontatták a használaton kívüli telefonfülkét és nem építették meg a kutyaillemhelyet. A Hollán Ernő utcai részen – szintén a lakosság kérésére – visszahelyezték a pihenőszékeket. A sétány Pannónia utca felőli végén kivilágítható hirdetőtáblákat állítottak. 22 új közvilágítási lámpa, két ebürülék-gyűjtőedény, négy kuka, több kerékpártároló, kerékpárpumpa és két ivókút is helyet kapott a sétányon.

Iskola-előkészítő indul Erzsébetvárosban

Kiscsoportos iskola-előkészítő komplex foglalkozások indulnak 5-7 év közötti gyermekek számára a Varázsdoboz játszóházban. A foglalkozásokon az egyéni szükségletek figyelembevételével fejlesztik a gyermekek azon képességeit, készségeit, amelyek az iskola megkezdéséhez szükségesek. Az alkalmak február 23-tól csütörtökönként 17 órától lesznek, gyógypedagógus vezetésével. Jelentkezni a varazsdobozjatszohaz@bjhuman.hu e-mail címen lehet.

Hamarosan már a Nyugatinál és a Dózsa György úton sem kell pótlóbuszra szállni Fotó: Bruzák Noémi

Közlekedési változások csütörtökön

7 és 19 óra között nem lehet megállni a II. kerületben, a Ganz utca mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, a Bem felső rakpart mindkét oldalán a Kacsa utca és a Bem József tér között, illetve a Bem József téren.

mindkét oldalán a Fő utca és a Bem rakpart között, a Bem felső rakpart mindkét oldalán a Kacsa utca és a Bem József tér között, illetve a Bem József téren. Rendezvény miatt 12 és 18 óra között tilos megállni a VIII. kerületben, a II. János Pál pápa tér 5. szám előtt.

előtt. Kertészek dolgoznak a XI. kerületben, a Tétényi úton befelé a Bártfai utca és a Bartók Béla út között, emiatt szakaszos sávlezárásra számítsanak napközben.

befelé a Bártfai utca és a Bartók Béla út között, emiatt szakaszos sávlezárásra számítsanak napközben. Máról péntekre virradó éjszaka pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett, amely a közúti megállókban áll meg. A buszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

helyett, amely a közúti megállókban áll meg. A buszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél. Péntek estig útszűkület okoz fennakadást az V. kerületi, Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál, és a Vigyázó Ferenc utcában is, mert gázvezetéket javítanak.

a Vigyázó Ferenc utcánál, és a Vigyázó Ferenc utcában is, mert gázvezetéket javítanak. Várhatóan szeptember elejéig a 6-os főút fővárosi szakaszán a Háros vasútállomás közelében irányonként csak egy sáv járható vízvezeték-építés miatt. Emellett a Gyár utcai felhajtót lezárják, ezért csúcsidőben megnövekedett menetidőre kell készülni.

Tilos megállás és közműfelújítás nehezíti a közlekedést Fotó: BARANYAI ATTILA

Rendhagyó tárlatvezetés a Szépművészetiben

Délután 4 órától Barabás Zsófi kortárs festőművész vezetésével ismerhetjük meg egy világhírű magyar festő munkásságát a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat a száz évvel ezelőtt Magyarországon született, majd Franciaországban világhírűvé vált Hantai Simon emléke előtt tiszteleg. A magyar festői művei mellett láthatók Paul Klee, Joan Miró, Pablo Picasso és Jackson Pollock képei is.

Borász a zongoránál

Este 7 órától egy különleges vacsorán vehetünk részt a Pierrot-ban (I. ker., Fortuna utca 14.), amelyet idén Erdélyi Tamás séf készít el. Az estet Liszkay Mihály zongorajátéka és a Liszkay Kúria borai teszik különlegessé.

Privát színpad - Látta✓

Mi köze Istennek és a hántolt árpagyöngyös fitnesztalléroknak egymáshoz? Miért fájnak még mindig az óvodáskori szerelmeink? Ki a hibás, hogyha elfelejtjük bevenni a memóriatablettánkat? Bárány Bence és Mészáros Péter előadása végén, ha válaszokat nem is teljesen, még több kérdést biztosan kapunk majd. Az előadás este 7 órakor lesz, ahogy az megszokott, titkos helyszínen.