Országos hőség következik! Ilyen kánikulában már rég volt részünk

Ez az igazi strandidő! Elképesztően meleg időjárásra számíthatunk a következő napokban.
A következő napok időjárása végre tényleg azt a nyári meleget hozza majd el, amire hónapok óta vártunk. A Köpönyeg szerint olyan kánikula érkezik, hogy a hőmérő akár a 40 fokot is elérheti.
Péntek
Napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.
Szombat
Továbbra is napos időre készülhetünk, alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.
Vasárnap
Változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet.
Hétfő
Kiváló strandidőre van kilátás: teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.
