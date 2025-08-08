RETRO RÁDIÓ

Országos hőség következik! Ilyen kánikulában már rég volt részünk

Ez az igazi strandidő! Elképesztően meleg időjárásra számíthatunk a következő napokban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 06:00
időjárás hőség kánikula

A következő napok időjárása végre tényleg azt a nyári meleget hozza majd el, amire hónapok óta vártunk. A Köpönyeg szerint olyan kánikula érkezik, hogy a hőmérő akár a 40 fokot is elérheti.

A következő napok időjárása végre tényleg azt a nyári meleget hozza majd el, amire hónapok óta vártunk.  Fotó: -MTI

Péntek

Napfényes, tiszta idő vár ránk, amit néhány felhő tarkíthat. Eső nem várható, a déli és délnyugati szél néhol élénkebbé válhat. Délután 29-34 fokig melegszik a levegő.

Szombat

Továbbra is napos időre készülhetünk, alig lesz felhő az égen. A nappali hőmérséklet 30-38 fok között alakul, országos hőségre számíthatunk.

Vasárnap

Változatlanul napos, száraz idő vár ránk, igazi nyaraló idő lesz. A hőmérséklet akár 35-40 fokra is emelkedhet.

Hétfő

Kiváló strandidőre van kilátás: teljesen felhőtlen égbolt, és élénk délkeleti szél valószínű.

 

