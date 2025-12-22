Idegeskedett a drogdíler: a zsaruk egyből levágták mi a helyzet - 10 milliót érő drogot vontak ki a forgalomból

A NAV tájékoztatása szerint a pénzügyőrök december 19-én délután Zalakomár térségében, egy pihenőhely mérlegállomásán ellenőriztek egy bolgár rendszámú teherautót, amiben drogot találtak.

Az ellenőrzés során kiderült, drog rejtőzött a teherautóban Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Drogot rejtett a teherautó

A kamion iratai alapján fagyasztott húsárut szállított Spanyolországból Bulgáriába, és a raktér átvizsgálásakor elsőre nem is találtak semmilyen rendellenességet.

A pénzügyőrök figyelmét azonban felkeltette a sofőr feltűnően ideges viselkedése, ezért úgy döntöttek, hogy a vezetőfülkét is átvizsgálják. A fülkében, a fekvőhely alatt négy nagyméretű fekete szemeteszsákot találtak, amelyek vákuumcsomagolt növényi részeket tartalmaztak. Az elvégzett kábítószer-gyorsteszt marihuánára pozitív eredményt mutatott.

A járműben összesen 44,2 kilogramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le,

amelynek feketepiaci értéke több tízmillió forintra tehető. Az ügyben a hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket - írja a Somogy vármegyei hírportál.