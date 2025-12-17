RETRO RÁDIÓ

Nem sikerült a kokaint átcsempészni - Röszkénél fogták el a csempészeket

A röszkei határon kapták el őket a pénzügyőrök. Hét kiló kokaint foglaltak le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 18:20
kokainfogás Röszke pénzügyőrség

Kokaint foglaltak le a pénzügyőrök a röszkei határnál. A röntgen felvétel tette gyanússá az utasokat.

A kokaint cipőkbe rejtették a gyanúsítottak
A kokaint cipőkbe rejtették a gyanúsítottak 
Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Kokaint akartak átcsempészni a cseh állampolgárok

Hét kiló kokaint találtak a pénzügyőrök egy cseh sofőrnél és útitársainál Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a cseh sofőr és három útitársa csomagjait elsőként a röntgenfelvétel tette gyanússá, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. Papírdobozba halmozott cipőkből fehér pirulákkal teletömött zacskók kerültek elő. Ezt követően egy esődzseki belső zsebeiben is drogot találtak. A vámosok testszkennerrel is ellenőrizték a cseh utasok öltözetét.

 Végül tizennégy zacskóban csaknem hét kilogramm pirulát találtak, melyekben a kábítószer gyorsteszt kokain jelenlétét mutatta ki.

A pénzügyőrök kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tettek feljelentést - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
