Nem sikerült a kokaint átcsempészni - Röszkénél fogták el a csempészeket

Kokaint foglaltak le a pénzügyőrök a röszkei határnál. A röntgen felvétel tette gyanússá az utasokat.

A kokaint cipőkbe rejtették a gyanúsítottak

Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Kokaint akartak átcsempészni a cseh állampolgárok

Hét kiló kokaint találtak a pénzügyőrök egy cseh sofőrnél és útitársainál Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a cseh sofőr és három útitársa csomagjait elsőként a röntgenfelvétel tette gyanússá, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. Papírdobozba halmozott cipőkből fehér pirulákkal teletömött zacskók kerültek elő. Ezt követően egy esődzseki belső zsebeiben is drogot találtak. A vámosok testszkennerrel is ellenőrizték a cseh utasok öltözetét.

Végül tizennégy zacskóban csaknem hét kilogramm pirulát találtak, melyekben a kábítószer gyorsteszt kokain jelenlétét mutatta ki.

A pénzügyőrök kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tettek feljelentést - áll az MTI-n közzétett közleményben.