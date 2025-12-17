Nem sikerült a kokaint átcsempészni - Röszkénél fogták el a csempészeket
A röszkei határon kapták el őket a pénzügyőrök. Hét kiló kokaint foglaltak le.
Kokaint foglaltak le a pénzügyőrök a röszkei határnál. A röntgen felvétel tette gyanússá az utasokat.
Kokaint akartak átcsempészni a cseh állampolgárok
Hét kiló kokaint találtak a pénzügyőrök egy cseh sofőrnél és útitársainál Röszkén - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a cseh sofőr és három útitársa csomagjait elsőként a röntgenfelvétel tette gyanússá, ezért a pénzügyőrök a tételes átvizsgálás mellett döntöttek. Papírdobozba halmozott cipőkből fehér pirulákkal teletömött zacskók kerültek elő. Ezt követően egy esődzseki belső zsebeiben is drogot találtak. A vámosok testszkennerrel is ellenőrizték a cseh utasok öltözetét.
Végül tizennégy zacskóban csaknem hét kilogramm pirulát találtak, melyekben a kábítószer gyorsteszt kokain jelenlétét mutatta ki.
A pénzügyőrök kábítószer-birtoklás gyanúja miatt tettek feljelentést - áll az MTI-n közzétett közleményben.
