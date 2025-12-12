A rendőrök információt kaptak arról, hogy egy 39 éves kalocsai férfi kábítószerrel kereskedik. A nyomozók által beszerzett bizonyítékok alapján kiderült, hogy a férfi rendszeresen árusított marihuánát, kokaint, speedet és ecstasyt a lakásáról.

Kattant a bilincs a kalocsai díler kezén. Fotó: rendőrség

A rendőrök december 9-én összehangolt akciót hajtottak végre: a feltételezett díler, valamint további három fogyasztó lakásán tartottak kutatást. Bruttó 183 gramm kábítószergyanús növényi őrleményt, digitális mérleget, valamint a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket találtak és foglaltak le.

A 39 éves férfit kábítószer-kereskedelem bűntette miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Emellett egy 23, egy 29 és egy 50 éves férfit kábítószer birtoklása miatt hallgattak ki a rendőrök - írja a rendőrség.