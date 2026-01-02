„Mindenkinek köszönöm ezt az évet” – különleges eredménnyel kezdi 2026-ot a pillangóbőrű Flórián

Szenzációs újévi meglepetéssel indította 2026-ot Vass Flórián, az a fiatal fiú, akit az egész ország megismert. Flórián egy súlyos bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzd, ami miatt bármely apró súrlódás esetén fájó sebek keletkezhetnek a bőrén, emellett nem fejlődtek ki teljesen egyes végtagjai sem.

Flórián új mixszel örvendeztette meg az embereket. A fotó egy korábbi fellépésén készült Fotó: beküldött/ Katona Roland Henrik

Flórián csodás meglepetéssel készült az új évre

Flórián nem ismer határokat: ujjak nélkül is képes a DJ-pult mögé állni. 2025 nyarán kezdett gyakorolni, hogy DJ válhasson belőle, és a kitartásának hála már több nagyobb fellépésen is túl van. Flórián, művésznevén DJ FLOWresz újabb álmát váltotta valóra, hiszen egy új mixet készített, amellyel minden embernek szeretne kedveskedni. A szenzációs hírt a TikTok-csatornáján jelentette be.

Felkerült egy újévi mix a YouTube-csatornámra. Ezzel a mixszel szeretnék mindenkinek nagyon boldog új évet kívánni!

– üzente Flórián, hozzátéve, hogy számára 2025 egy jó év volt.

Flórián imádja a zenét Fotó: beküldött/ Katona Roland Henrik

Mindenkinek köszönöm szépen ezt az évet, hogy a DJ-zést elkezdhettem, és mehetek tovább ebben a karrieremben is. Reméljük, 2026 is hasonló jó dolgokat fog hozni.

Flórián sorra bizonyítja, hogy a testi korlátok nem szabhatnak határt az álmoknak. Rengeteg embernek ad erőt. Flóriánt a TikTok-oldalán több ezren követik, kommentjei kapcsán követői elárasztják biztató szavakkal, ő pedig minden egyes visszajelzést szívből értékel. A fiatal DJ története újra és újra emlékeztet minket arra, hogy a kitartás és a szenvedély csodákra képes. Flórián szeretne jó példát mutatni, és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.

Azt tanácsolom másoknak, hogy ne adják fel az álmaikat, és ha tehetik, mutassák meg a világnak azt, amiben tehetségesek

– mondta Flórián.

Hallgasd meg te is Flórián újévi mixét!