Ezt tedd a jó leheletért: Íme a koreai 3-3-3 szabály!

Lehet, hogy a hármas a szerencseszám az egészséges szájüreghez? A jó szájhigiéniát összefüggésbe hozták számos súlyos betegség – többek között az Alzheimer-kór és a reumatoid artritisz (ízületi gyulladás) – kockázatának csökkenésével. Többnyire azt tanítják, hogy naponta kétszer mossanak fogat az emberek a világ nagy részén (reggel és este, alkalmanként két percig), amit este fogselymezés követ, a vakítóan fehér mosoly megőrzése a világ túlsó felén a koreaiaknál egy kicsit másképp néz ki.

A koreai fogmosás egészen más, mint hazánkban – freepik.com

Koreai 3-3-3 szabály

Dél-Koreában az 1980-as években a Koreai Fogorvosi Szövetség kampánya a „3-3-3 szabályt” szorgalmazta, azaz a fogak napi háromszori, étkezés után három perccel történő tisztítását javasolta.

A kampány sikeresnek bizonyult. A Korean Herald beszámolója szerint a napközbeni fogmosás annyira bevett szokás, hogy léteznek „fogmosóbarát” metrómegállók, kávézók és bevásárlóközpontok is. Egyes autópálya-pihenőkben fogkefe-automaták találhatók, míg bizonyos áruházak mosdóiban beépített szájvízadagolók várják a vásárlókat. 2016-ban Szöulban több mint 100 általános és középiskolában alakítottak ki speciális fogmosó állomásokat.

Egy 2017-es tanulmány szerint azoknál, akik ebéd után fogat mostak, alacsonyabb volt az ínybetegségek kockázata, mint azoknál, akik nem. De egy sztárfogorvos szerint azért ne kapkodjuk el a dolgot.

Bár megvannak az előnyei, nem vagyok teljesen elájulva ettől a módszertől

– mondta a Postnak dr. Daniel Naysan, a Beverly Hills-i Bedford Dental Group alapítója.

„Egyfelől a koreai kultúra napi rutinná teszi a szájhigiéniát, csökkenti a lepedékképződést és alapos fogmosásra ösztönöz, de az időzítés nem feltétlenül ideális” – tette hozzá. Naysan megjegyzi, hogy a közvetlenül étkezés utáni fogmosás káros is lehet, mivel a savas ételek és italok – mint a citrusfélék, az üdítők vagy a bor – ideiglenesen felpuhítják a fogzománcot. Ezért javasolják az amerikai fogorvosok, hogy étkezés után 30-60 percet várjunk a fogmosással.

Hozzátette, hogy nem biztos, hogy jobb a három perc fogmosás, mint a kettő. Két perc abszolút elegendő szerinte. Az agresszív fogmosás sem vezet jó irányba, mert felsértheti az ínyt.