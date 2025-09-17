Megszólalt a nő, aki a rák miatt viselt fogszabályzót

Lesújtó rákdiagnózist kapott egy angol édesanya, miután az orvosok évekig azzal nyugtatták, hogy a nyelvén lévő pókháló szerű fehér foltot nem más okozza, minthogy álmában biztos harapdálja a nyelvét. Az Egyesült Királyságbeli Barnsley-ben élő Sharon Moreby problémájának a háttérben azonban sokkal súlyosabb dolog állt: az 54 éves, négy gyermekes anya nyelvrákkal küzdött. Épp ezért hiába kapott fogszabályzót a feltételezett nyelvharapdálása miatt, az természetesen semmit nem használt.

Az orvosok azt hitték, a fogszabályzó jó megoldás lesz a nő problémájára (Fotó: Pexels/Alina Rossoshanska – Képünk illusztráció)

Meglepő diagnózis a fogszabályzó előtt

Sharonnál az orvosai folt diszpláziát állapítottak meg, azaz rendellenes, de nem rákos sejtek szaporodását. Ezt követően pedig az anya nyolc szövettani vizsgálaton és egy lézeres kezelésen is átesett nyelvének bal oldalán, az orvosok pedig azzal nyugtatták, hogy a folt ártalmatlan, aggodalomra semmi ok. Fogszabályzót is csak a biztonság kedvéért kapott.

Az anya tünetei azonban idővel súlyosabbá váltak: fülfájással, állkapocsfájdalommal, nyelési nehézségekkel küzdött, sőt, egy csomó is megjelent a nyakán. Végül 2023 augusztusában, egy újabb biopsziát követően kiderült, hogy Sharonnak HPV-hez köthető agresszív nyelvrákja van.

Észrevettem egy kis fehér foltot a nyelvem bal oldalán, ami pókhálószerűnek tűnt, amikor fogat mostam. Nem gondoltam, hogy nagy baj lehet. Aztán egy magazinban olvastam a rák jeleiről, ahol említették a fehér foltokat, így felhívtam a fogorvosomat, hogy nézze meg. Onnantól kezdve a folt újra és újra visszatért, és egyre nőtt hátrafelé a nyelvemen. Annyi mintavételt követően viszont nem hittem, hogy rák lehet. Úgy voltam vele, csak kimutatták volna!

– emlékezett vissza Sharon.

A középkorú nőnél a pontos diagnózist követően két hónappal később nyaki feltáró műtétet hajtottak végre, hogy eltávolítsák a daganatot, majd a nyelvét a bal karjából vett szövettel rekonstruálták. Hiába azonban a sikeres operáció, amelynek köszönhetően most remisszióban van, úgy érzi, a brit egészségügyi szakemberek sorra cserbenhagyták őt – írja az UNILAD.