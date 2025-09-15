„A fiamnak sokkal több élete volt hátra" - megszakadt a szülők szíve

Agydaganatban meghalt egy kilencéves kisfiú, miután memóriazavarok alakultak ki nála és alig lehetett már érteni, amit mondott. Később problémái súlyosbodtak még úszni is elfelejtett.

Meghalt egy kilencéves kisfiú betegségben Fotó: rawpixel.com / Roungroat / freepik.com / Illusztráció

A pimasz és élettel telinek nevezett Thomas Pierce, 2024 februárjában kezdett el figyelmeztető tüneteket produkálni, mikor 45 éves édesanyja, Louise megfigyelte, hogy már tovább kell neki dolgokat magyarázni és és megjelent fiánál a kézremegés.

Louis viszont csak akkor tudta meg, hogy valami nincsen rendben, mikor azt látta gyermeke elfelejt eseményeket. A dorseti Pool kórházban elváltozást figyeltek meg a fiú agyában, további vizsgálatokra a southamptoni kórházba utalták, nyolc héttel később pedig malignitasu gliómát - egy rákos agydaganatot - állapítottak meg nála.

Thomas hat hétig sugárkezelésen vett részt, majd kemoterápián, később 2024 szeptember 12-én letaglózta a családot, hogy a kezelés nem használt, a rák széleskörben áttétes lett.

A fiú 9 hónap múlva meghalt

November 13-án elvesztette az eszméletét, majd 2024. november 26-án családja körében hunyt el a fiatal fiú, mindössze 9 hónappal a diagnózis után. Louise és 44 éves férje, Gary, Thomas emlékére részt vesznek az Agydaganat Kutatás New Forest Walk of Hope elnevezésű sétáján, hogy felhívják a figyelmet a gyermekkori rákra.

Semmi sem készít fel a gyászra, a veszteségre és a teljes pusztulásra. A fiamnak sokkal több élete volt hátra

- idézi Louise-t a Mirror.