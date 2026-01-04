Orbán Viktor: Berúgjuk az évet!
Hétfőn fontos találkozón fog részt venni Orbán Viktor.
Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatója 2026. január 5-én 11:00-tól tart. A miniszterelnök azt írta, hogy a sajtótájékoztatóon kérdés nem marad válasz nélkül. Az esemény során a kormányfő válaszol a magyarországi és a nemzetközi média kérdéseire, és a sajtótájékoztatón kérdéseket feltehetnek a miniszterelnöknek
Hétfőn 11 órakor nemzetközi sajtótájékoztató. Kövessétek élőben itt, a Facebookon! Lesz miről beszélni!
- írta bejegyzésében Orbán Viktor.
