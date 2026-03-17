„Ide nekem az oroszlánt is!”: Orbán Viktor kaposvári Békemenete lelkileg fontos fordulópont volt

– Egészen más az utca valósága, mint amit a digitális világ produkál – jelentette ki az Igazság órája keddi adásában Nagy István. Németh Balázs vendége ezúttal az agrárminiszter volt, aki a Békemenetről, illetve Orbán Viktor miniszterelnök kaposvári országjárásáról beszélt - írja a Magyar Nemzet. Mint mondta, utóbbi lelkileg is fontos fordulópont volt, ugyanis a kampány során az ember a digitális térből érkező támadások miatt sokszor elbizonytalanodik, azonban egy ilyen esemény után azt mondja: „ide nekem az oroszlánt is!”

Nagy István szerint most olyan kérdésekben lesz döntés az áprilisi választáson, amelyeket hiába bánunk meg fél év múlva, nem lehet már visszacsinálni (Forrás: YouTube)

A miniszter elmondása szerint a vasárnapi Békemeneten ő is jelen volt, de semmi dühöngést nem tapasztalt. Egy ilyen közös akció szerinte nagyon erősen össze tudja fogni az embereket, lelkesítő hatása van. A kormányfő kaposvári fóruma kapcsán kitértek arra is, a balliberális média nem győzött gúnyolódni. „Savanyú a szőlő” – jegyezte meg a tárcavezető, majd rámutatott: a Tisza ugyan próbál adni a látszatra, de a valóság sokszor nem tükrözi a kommunikációt.

A miniszterelnöknek ez a megindulása olyan szintű energiát és erőt visz a kampány utolsó szakaszába, ami pontosan elég lesz arra, hogy győzzünk

– vélekedett.

Magyar Péter a csillagokat is lehazudja az égről

A Tisza Párt vasárnapi menetére kitérve Németh Balázs felidézte, a legemlékezetesebb pillanat onnan az volt, hogy egy „Hajrá Tisza!” feliratú tábla és egy ukrán zászló is felbukkant a tömegben. Magyar Péter viszont azzal védekezik, hogy az egész csak kormánypárti kommunikáció volt.

– Csak kibújt a szög a zsákból – jegyezte meg Nagy István, rámutatva: a Tisza Párt elnökétől megszokhattuk már, hogy a csillagokat is lehazudja az égről. Szerinte amennyiben neki valamilyen téma nem előnyös, egyszerűen csak letagadja. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna uniós csatlakozását meg is szavaztatta szimpatizánsaival.

Kitértek arra is, hogy Daniel Freund állítása szerint Magyar Péter engedné a háború finanszírozását és katonákat is küldene Ukrajnába.

– Ez a lehető legnagyobb lebukás. Szeressen így téged Daniel Freund – jegyezte meg a miniszter, majd emlékeztetett: a Tisza Párt megfizeti az árát annak, hogy csatlakozhatott az Európai Néppárthoz. Szerinte ugyan érzik, hogy ez nem népszerű Magyarországon, de azt a támogatást, amit kapnak Brüsszelből, meg kell hálálni.

Gondoljuk a mai világban, hogy van ingyen pénz?

– mutatott rá kérdésével Nagy István, majd leszögezte: mindennek ára van.