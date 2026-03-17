„Ide nekem az oroszlánt is!”: Orbán Viktor kaposvári Békemenete lelkileg fontos fordulópont volt
– Egészen más az utca valósága, mint amit a digitális világ produkál – jelentette ki az Igazság órája keddi adásában Nagy István. Németh Balázs vendége ezúttal az agrárminiszter volt, aki a Békemenetről, illetve Orbán Viktor miniszterelnök kaposvári országjárásáról beszélt - írja a Magyar Nemzet. Mint mondta, utóbbi lelkileg is fontos fordulópont volt, ugyanis a kampány során az ember a digitális térből érkező támadások miatt sokszor elbizonytalanodik, azonban egy ilyen esemény után azt mondja: „ide nekem az oroszlánt is!”
A miniszter elmondása szerint a vasárnapi Békemeneten ő is jelen volt, de semmi dühöngést nem tapasztalt. Egy ilyen közös akció szerinte nagyon erősen össze tudja fogni az embereket, lelkesítő hatása van. A kormányfő kaposvári fóruma kapcsán kitértek arra is, a balliberális média nem győzött gúnyolódni. „Savanyú a szőlő” – jegyezte meg a tárcavezető, majd rámutatott: a Tisza ugyan próbál adni a látszatra, de a valóság sokszor nem tükrözi a kommunikációt.
A miniszterelnöknek ez a megindulása olyan szintű energiát és erőt visz a kampány utolsó szakaszába, ami pontosan elég lesz arra, hogy győzzünk
– vélekedett.
Magyar Péter a csillagokat is lehazudja az égről
A Tisza Párt vasárnapi menetére kitérve Németh Balázs felidézte, a legemlékezetesebb pillanat onnan az volt, hogy egy „Hajrá Tisza!” feliratú tábla és egy ukrán zászló is felbukkant a tömegben. Magyar Péter viszont azzal védekezik, hogy az egész csak kormánypárti kommunikáció volt.
– Csak kibújt a szög a zsákból – jegyezte meg Nagy István, rámutatva: a Tisza Párt elnökétől megszokhattuk már, hogy a csillagokat is lehazudja az égről. Szerinte amennyiben neki valamilyen téma nem előnyös, egyszerűen csak letagadja. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna uniós csatlakozását meg is szavaztatta szimpatizánsaival.
Kitértek arra is, hogy Daniel Freund állítása szerint Magyar Péter engedné a háború finanszírozását és katonákat is küldene Ukrajnába.
– Ez a lehető legnagyobb lebukás. Szeressen így téged Daniel Freund – jegyezte meg a miniszter, majd emlékeztetett: a Tisza Párt megfizeti az árát annak, hogy csatlakozhatott az Európai Néppárthoz. Szerinte ugyan érzik, hogy ez nem népszerű Magyarországon, de azt a támogatást, amit kapnak Brüsszelből, meg kell hálálni.
Gondoljuk a mai világban, hogy van ingyen pénz?
– mutatott rá kérdésével Nagy István, majd leszögezte: mindennek ára van.
Emlékeztetett Tarr Zoltán elszólására is, hogy nem mondanak el mindent, mert akkor megbuknak – szerinte ez már eleve egy intő jel volt arra, miért is veszélyes a Tisza. Mint mondta, fel kell tennünk magunknak a kérdést: miből csinálják mindezt? Hiszen még csak állami támogatásuk sincs, mert még nincs mandátumuk. Szerinte mindannyiunkban ott kell lennie annak az intő jelnek, hogy ez nagyon nagy veszélyeket hordoz magában.
Színjáték Brüsszelben
Kitértek az orosz kőolaj kérdésére is. Németh Balázs felidézte, hétfőn jelent meg a szlovák sajtóban a hír, miszerint Brüsszel igazából nem is helyez semmilyen nyomást Ukrajnára, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.
Ha ezt Brüsszel akarná, egy perc alatt jönne az olaj rajta
– mutatott rá Nagy István.
Szerinte még titokban szurkolnak is, hogy Magyarország nehéz helyzetbe kerüljön – Kollár Kinga elszólása óta tudható, hogy ez valójában a hozzáállásuk. A miniszter szerint ráadásul Brüsszelnek ez az ukránpárti gazdaságpolitikája a csőd szélére fogja sodorni az uniót. Elmondása szerint ez a mezőgazdasági kérdésekben is hatványozottan megmutatkozik.
Magyarországot megfenyegették
Arról, hogy Szijjártó Pétert és hazánkat a külügyminiszterek tanácsán megfenyegette a német kollégája, azt mondta: „Nekem az a szerencsém, hogy titokban mindig velem vannak, csak nem merik bevallani a plenárison”. Nagy István szerint az ülések után mindig odamennek hozzá biztatni, de amikor fel kell szólalniuk, nem mernek kiállni az érdekeik mellett. A német külügyminiszter szavai kapcsán rámutatott:
az nem lehetséges, hogy egy uniós tagállamot a társai megkülönböztetnek egy, a szövetségen kívüli ország érdekeiért.
A védett ár kapcsán beszéltek arról is, hogy Tarr Zoltán ismét elszólta magát: szét akarja verni a Mol struktúráját, és egy egész munkacsoportot állított rá a vállalatra. Nagy István elmondás szerint amikor beszélget az emberekkel, mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes megnézni: kit jelölnek a pártok miniszternek. Szerinte például Kapitány István személye az igazolása annak, hogy a Tisza le akar válni az olcsó orosz energiáról – csak erről már nem beszélnek, mert akkor megbuknának. Tarr Zoltán akciójának szerinte pedig az vetíti előre, hogy privatizálják a Mol állami részét.
Most olyan kérdésekben lesz döntés, amelyeket hiába bánunk meg fél év múlva, nem lehet már visszacsinálni
– összegezte a választás tétjét a miniszter.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre