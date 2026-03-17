Valóságos horror: Sorra dőlnek ki a fiatalok, már halálos áldozatai is vannak a rejtélyes kórnak
Két fiatal életét követelte a pusztító agyhártyagyulladás-járvány. További tizenegy embert súlyos állapotban ápolnak kórházban, a hatóságok versenyt futnak az idővel, hogy megállítsák a fertőzést.
Valóságos rémálom rázta meg a dél-angliai Canterbury városát. Rövid időn belül két 18 és 21 év közötti fiatal halt bele az agyhártyagyulladásba, egyikük a Kenti Egyetem hallgatója volt. A BBC információi szerint a tragédia nem állt meg itt: tizenegyen jelenleg is az életükért küzdenek a kórházi ágyakon, a legtöbbjük ugyanebből a korosztályból kerül ki.
A gyanú szerint a járvány egy canterbury-i közösségi eseményen lobbanhatott fel, ahol több későbbi beteg is megfordult. A hatóságok most mindenkit felkutatnak, aki érintett lehetett.
Versenyfutás az idővel
A brit Egészségügyi Biztonsági Ügynökség (UKHSA) drasztikus lépésekre szánta el magát: több mint 30 000 diákot, munkatársat és családtagot értesítettek a veszélyről. Az egyetem bizonyos épületeiben tartózkodóknak felszólítást küldtek: haladéktalanul vegyék be a megelőző jelleggel kiosztott antibiotikumokat.
Az egyetem vezetése sokkos állapotban van, de igyekeznek urai maradni a helyzetnek:
Hallgatóink és munkatársaink biztonsága a legfőbb prioritásunk. Szorosan együttműködünk a közegészségügyi csapatokkal, és folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket, hogy mindenki megkapja a szükséges támogatást és tanácsot
– áll az intézmény közleményében.
Ezekre a jelekre figyelj, akár agyhártyagyulladásod is lehet!
A betegség az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártyákat támadja meg, és kezelés nélkül órák alatt végzetes lehet. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy aki a következő tüneteket észleli, azonnal kérjen orvosi segítséget:
- Magas láz, hideg kezek és lábak.
- Hányás és zavartság.
- Szapora légzés, izom- és ízületi fájdalmak.
- Sápadt, foltos vagy kiütéses bőr.
- Erős fejfájás és merev nyak.
- Fényérzékenység és extrém aluszékonyság.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan melyik törzs okozta a tragédiát.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre