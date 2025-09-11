Fejfájással feküdt le aludni egy nő – órákkal később már az életéért küzdöttek a kórházban

Mindössze huszonnégy órával azután, hogy erős fejfájás gyötörte, és így feküdt le aludni, Eliana Shaw-Lothian már mesterséges kómában volt a kórházban, lélegeztetőgépre kötve, miközben három halálos betegség ellen kezelték, szülei pedig az életéért imádkoztak.

Az átlagos fejfájás mögött egy halálos fertőzés bújt meg Képünk illusztráció/Fotó: Pexels

Shaw-Lothian két évvel ezelőtt került életveszélyes állapotban pár óra leforgása alatt, amikor 18 évesen elsőéves egyetemista volt. A fiatal nő négy hete járt a University of Surrey-re, amikor egy pénteki napon nagyon erős fejfájással ébredt. Másnap pedig már kórházban volt, élet-halál harcot vívva az életveszélyes bakteriális agyhártyagyulladással.

A tünetek eléggé általánosak voltak. Mindig is gyakran fájt a fejem, így nem volt szokatlan. Azt hittem, a kezem és a lábam azért hideg, mert hűvös volt a lakásban. Azt gondoltam, talán rosszul aludtam, ezért fáj a nyakam. Általában véve csak gyengének éreztem magam, mintha influenzám lenne

– emlékezett vissza az első tünetekre a Bromleyből származó nő.

A fejfájás nem akart elmúlni, sőt rosszabbul lett

Aznap este felhívta a szüleit, hogy közölje, rosszul van. Anyja megkérdezte, van-e kiütése, ami az agyhártyagyulladás árulkodó jele, azonban nem voltak látható jelek, így úgy döntött inkább kialussza a betegséget.

Szombat hajnalban rosszullétre ébredt, majd folyamatosan hányni kezdett. Ekkor már tudta, hogy nagy a baj, de annyira zavart volt, hogy nem tudott segítséget hívni, végül szülei kezdtek érte aggódni, amikor reggel nem vette a telefont. Szerencséjére lakótársai meghallották a csörgő mobilt, majd szobájában rátaláltak az egyetemistára.

Ott találtak zavartan, felvették a telefont, és beszéltek a szüleimmel, akik azonnal elindultak hozzám az egyetemre. A mentősök azt mondták, két óra, mire kiérnek, így a szüleim és a barátaim értesítették az egyetem biztonsági szolgálatát, akik bevittek a kórházba.

Mire Shaw-Lothian a kórházba ért, már kiütései voltak és hallucinált. Az orvosok az intenzív osztályra küldték, és egyszerre kezelték vírusos agyhártyagyulladás, bakteriális agyhártyagyulladás és szepszis ellen, mert nem volt idő kivárni a teszteredményeket.