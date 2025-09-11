Fejfájással feküdt le aludni egy nő – órákkal később már az életéért küzdöttek a kórházban

Egy fiatal egyetemista első éve órák alatt élet-halál harccá változott, egy eleinte csak fejfájásnak hitt fertőzés miatt. Történetével most mások figyelmét próbálja felhívni a halálos betegség első jeleinek felismerésére. A fejfájás sok mindennek az előjele lehet.
Mindössze huszonnégy órával azután, hogy erős fejfájás gyötörte, és így feküdt le aludni, Eliana Shaw-Lothian már mesterséges kómában volt a kórházban, lélegeztetőgépre kötve, miközben három halálos betegség ellen kezelték, szülei pedig az életéért imádkoztak.
Shaw-Lothian két évvel ezelőtt került életveszélyes állapotban pár óra leforgása alatt, amikor 18 évesen elsőéves egyetemista volt. A fiatal nő négy hete járt a University of Surrey-re, amikor egy pénteki napon nagyon erős fejfájással ébredt. Másnap pedig már kórházban volt, élet-halál harcot vívva az életveszélyes bakteriális agyhártyagyulladással.
A tünetek eléggé általánosak voltak. Mindig is gyakran fájt a fejem, így nem volt szokatlan. Azt hittem, a kezem és a lábam azért hideg, mert hűvös volt a lakásban. Azt gondoltam, talán rosszul aludtam, ezért fáj a nyakam. Általában véve csak gyengének éreztem magam, mintha influenzám lenne
– emlékezett vissza az első tünetekre a Bromleyből származó nő.
Aznap este felhívta a szüleit, hogy közölje, rosszul van. Anyja megkérdezte, van-e kiütése, ami az agyhártyagyulladás árulkodó jele, azonban nem voltak látható jelek, így úgy döntött inkább kialussza a betegséget.
Szombat hajnalban rosszullétre ébredt, majd folyamatosan hányni kezdett. Ekkor már tudta, hogy nagy a baj, de annyira zavart volt, hogy nem tudott segítséget hívni, végül szülei kezdtek érte aggódni, amikor reggel nem vette a telefont. Szerencséjére lakótársai meghallották a csörgő mobilt, majd szobájában rátaláltak az egyetemistára.
Ott találtak zavartan, felvették a telefont, és beszéltek a szüleimmel, akik azonnal elindultak hozzám az egyetemre. A mentősök azt mondták, két óra, mire kiérnek, így a szüleim és a barátaim értesítették az egyetem biztonsági szolgálatát, akik bevittek a kórházba.
Mire Shaw-Lothian a kórházba ért, már kiütései voltak és hallucinált. Az orvosok az intenzív osztályra küldték, és egyszerre kezelték vírusos agyhártyagyulladás, bakteriális agyhártyagyulladás és szepszis ellen, mert nem volt idő kivárni a teszteredményeket.
A fiatal lányt végül mesterséges kómába helyezték, miközben az orvosok az agyát borító folyadék nyomait keresték. A vizsgálatok végül kimutatták, hogy bakteriális agyhártyagyulladása van, amely ritkább, de súlyosabb, mint a vírusos forma, és a kezelést ennek megfelelően folytatták.
Szüleivel közölték a hírt, hogy életveszélyes állapotban van, és az elkövetkező órák kritikusak lesznek kezelése tekintetében. Vasárnap szerencsére szervezete felvette a harcot a fertőzés ellen, így felébresztették a kómából.
Az utolsó emlékem az volt, hogy be kell mennem a kórházba. Három nappal később az intenzíven ébredtem. Felébredni borzalmas volt, mert először nem ismertem fel a szüleimet, és nem tudtam, ki vagyok. Fogalmam sem volt, mi történik, hiszen két napig kómában voltam. Később viszont emlékeztem a családomra és a történtekre. Akkor mondták el, hogy bakteriális agyhártyagyulladásom volt, és akár meg is halhattam volna. Ez egy olyan érzés, amit sosem fogok elfelejteni
– emlékezett vissza a fiatal egyetemista.
A majdnem végzetes élmény után hónapokig nehézségei voltak a mozgáskoordinációval, így olyan egyszerű dolgok, mint az evés vagy a járás is küzdelmet jelentettek. Emellett a hallásával is problémák akadtak a felépülés kezdetén.
Végül visszatértem a normális kerékvágásba. Most, két évvel később azonban még mindig van folyadék a szívem körül, és koncentrációs problémákkal küzdök. Mégis hálás vagyok, mert tudom, hogy sokan, akik agyhártyagyulladást kaptak, nem voltak ilyen szerencsések.
Tapasztalata nyomán Shaw-Lothian elhatározta, hogy felhívja a figyelmet az agyhártyagyulladásra, és segít az embereknek felismerni a korai jeleket.
A tanácsom az egyetemistáknak az, hogy mindig tartsák a kapcsolatot a szülőkkel, testvérrel, baráttal vagy valakivel, aki közel áll hozzájuk. A családom és a lakótársaim az egyetlen ok, amiért ma is itt vagyok.
A fiatal nő jelenleg a Meningitis Research UK szervezettel dolgozik együtt, és más hallgatók figyelmét próbálja felhívni arra, milyen fontos odafigyelni arra, ha ők vagy barátaik rosszul vannak – írta a Daily Mail.
