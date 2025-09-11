RETRO RÁDIÓ

Fejfájással feküdt le aludni egy nő – órákkal később már az életéért küzdöttek a kórházban

Egy fiatal egyetemista első éve órák alatt élet-halál harccá változott, egy eleinte csak fejfájásnak hitt fertőzés miatt. Történetével most mások figyelmét próbálja felhívni a halálos betegség első jeleinek felismerésére. A fejfájás sok mindennek az előjele lehet.

2025.09.11.
Létrehozva: 2025.09.11. 17:30
betegség agyhártyagyulladás mesterséges kóma kórház

Mindössze huszonnégy órával azután, hogy erős fejfájás gyötörte, és így feküdt le aludni, Eliana Shaw-Lothian már mesterséges kómában volt a kórházban, lélegeztetőgépre kötve, miközben három halálos betegség ellen kezelték, szülei pedig az életéért imádkoztak.

Az átlagos fejfájás mögött egy halálos fertőzés bújt meg.
Az átlagos fejfájás mögött egy halálos fertőzés bújt meg Képünk illusztráció/Fotó: Pexels

Shaw-Lothian két évvel ezelőtt került életveszélyes állapotban pár óra leforgása alatt, amikor 18 évesen elsőéves egyetemista volt. A fiatal nő négy hete járt a University of Surrey-re, amikor egy pénteki napon nagyon erős fejfájással ébredt. Másnap pedig már kórházban volt, élet-halál harcot vívva az életveszélyes bakteriális agyhártyagyulladással.

A tünetek eléggé általánosak voltak. Mindig is gyakran fájt a fejem, így nem volt szokatlan. Azt hittem, a kezem és a lábam azért hideg, mert hűvös volt a lakásban. Azt gondoltam, talán rosszul aludtam, ezért fáj a nyakam. Általában véve csak gyengének éreztem magam, mintha influenzám lenne

– emlékezett vissza az első tünetekre a Bromleyből származó nő.

A fejfájás nem akart elmúlni, sőt rosszabbul lett

Aznap este felhívta a szüleit, hogy közölje, rosszul van. Anyja megkérdezte, van-e kiütése, ami az agyhártyagyulladás árulkodó jele, azonban nem voltak látható jelek, így úgy döntött inkább kialussza a betegséget.

Szombat hajnalban rosszullétre ébredt, majd folyamatosan hányni kezdett. Ekkor már tudta, hogy nagy a baj, de annyira zavart volt, hogy nem tudott segítséget hívni, végül szülei kezdtek érte aggódni, amikor reggel nem vette a telefont. Szerencséjére lakótársai meghallották a csörgő mobilt, majd szobájában rátaláltak az egyetemistára.

Ott találtak zavartan, felvették a telefont, és beszéltek a szüleimmel, akik azonnal elindultak hozzám az egyetemre. A mentősök azt mondták, két óra, mire kiérnek, így a szüleim és a barátaim értesítették az egyetem biztonsági szolgálatát, akik bevittek a kórházba.

Mire Shaw-Lothian a kórházba ért, már kiütései voltak és hallucinált. Az orvosok az intenzív osztályra küldték, és egyszerre kezelték vírusos agyhártyagyulladás, bakteriális agyhártyagyulladás és szepszis ellen, mert nem volt idő kivárni a teszteredményeket.

A fiatal lányt végül mesterséges kómába helyezték, miközben az orvosok az agyát borító folyadék nyomait keresték. A vizsgálatok végül kimutatták, hogy bakteriális agyhártyagyulladása van, amely ritkább, de súlyosabb, mint a vírusos forma, és a kezelést ennek megfelelően folytatták.

Szüleivel közölték a hírt, hogy életveszélyes állapotban van, és az elkövetkező órák kritikusak lesznek kezelése tekintetében. Vasárnap szerencsére szervezete felvette a harcot a fertőzés ellen, így felébresztették a kómából.

Az utolsó emlékem az volt, hogy be kell mennem a kórházba. Három nappal később az intenzíven ébredtem. Felébredni borzalmas volt, mert először nem ismertem fel a szüleimet, és nem tudtam, ki vagyok. Fogalmam sem volt, mi történik, hiszen két napig kómában voltam. Később viszont emlékeztem a családomra és a történtekre. Akkor mondták el, hogy bakteriális agyhártyagyulladásom volt, és akár meg is halhattam volna. Ez egy olyan érzés, amit sosem fogok elfelejteni

– emlékezett vissza a fiatal egyetemista.

A majdnem végzetes élmény után hónapokig nehézségei voltak a mozgáskoordinációval, így olyan egyszerű dolgok, mint az evés vagy a járás is küzdelmet jelentettek. Emellett a hallásával is problémák akadtak a felépülés kezdetén.

Végül visszatértem a normális kerékvágásba. Most, két évvel később azonban még mindig van folyadék a szívem körül, és koncentrációs problémákkal küzdök. Mégis hálás vagyok, mert tudom, hogy sokan, akik agyhártyagyulladást kaptak, nem voltak ilyen szerencsések.

Tapasztalata nyomán Shaw-Lothian elhatározta, hogy felhívja a figyelmet az agyhártyagyulladásra, és segít az embereknek felismerni a korai jeleket.

A tanácsom az egyetemistáknak az, hogy mindig tartsák a kapcsolatot a szülőkkel, testvérrel, baráttal vagy valakivel, aki közel áll hozzájuk. A családom és a lakótársaim az egyetlen ok, amiért ma is itt vagyok.

A fiatal nő jelenleg a Meningitis Research UK szervezettel dolgozik együtt, és más hallgatók figyelmét próbálja felhívni arra, milyen fontos odafigyelni arra, ha ők vagy barátaik rosszul vannak – írta a Daily Mail.

 

