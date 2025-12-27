Kvíz: te mennyire emlékszel még a legendás Abigélre?

Ahogy mondani szokás, nincs karácsony Kevin és Reszkessetek, betörők! nélkül – nálunk, magyaroknál pedig nincs karácsony, de semmilyen más ünnep sem Abigél nélkül. A közkedvelt ifjúsági regényből 1977-ben készült egy ugyancsak sikeres, négy részes tévésorozat, amelyet a mai napig gyakran leadnak a televízióban, kivált az ünnepi időszakban: a szigorú, református intézetben nehézségekkel küzdő kamasz lány története egy olyan örökzöld klasszikus, ami napjainkban is elvarázsolja a nézőket, éppen úgy, mint hajdanán.

Ha te is szereted az Abigél, ez a kvíz egyenesen neked készült! / Fotó: IMDB

Az alábbi kvízből most kiderül, mennyire emlékszel az Abigélre

Most, hogy a minap ismét adásba került az utolsó rész is, itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásodat, a könyvvel és az adaptációval kapcsolatban egyaránt. Készen állsz? Gyere, és idézd fel velünk a legendás művet a kvízünk segítségével!