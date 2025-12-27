RETRO RÁDIÓ

Kvíz: te mennyire emlékszel még a legendás Abigélre?

A sok küzdelemnek kitett kamasz lány története könyv és televíziós sorozat formájában is hatalmas sikernek bizonyult. Az alábbi kvízzel most tesztelheted, mennyire emlékszel az Abigélből!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 15:30
kvíz ünnep Abigél

Ahogy mondani szokás, nincs karácsony Kevin és Reszkessetek, betörők! nélkül – nálunk, magyaroknál pedig nincs karácsony, de semmilyen más ünnep sem Abigél nélkül. A közkedvelt ifjúsági regényből 1977-ben készült egy ugyancsak sikeres, négy részes tévésorozat, amelyet a mai napig gyakran leadnak a televízióban, kivált az ünnepi időszakban: a szigorú, református intézetben nehézségekkel küzdő kamasz lány története egy olyan örökzöld klasszikus, ami napjainkban is elvarázsolja a nézőket, éppen úgy, mint hajdanán.

Abigél
Ha te is szereted az Abigél, ez a kvíz egyenesen neked készült!  / Fotó: IMDB

Az alábbi kvízből most kiderül, mennyire emlékszel az Abigélre

Most, hogy a minap ismét adásba került az utolsó rész is, itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásodat, a könyvvel és az adaptációval kapcsolatban egyaránt. Készen állsz? Gyere, és idézd fel velünk a legendás művet a kvízünk segítségével! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Kinek a regényét dolgozta fel a televíziós sorozat?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mikor játszódik a cselekmény?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Ki a főszereplő?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hol játszódik a cselekmény?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mi a szigorú, bentlakásos intézmény neve?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mit tanított Kőnig?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ki játszotta a sorozatban az intézmény igazgatóját?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Kicsoda Abigél?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki rendezte a sorozatot?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ki bújt Abigél álcája mögé?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
