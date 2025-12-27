Kvíz: te mennyire emlékszel még a legendás Abigélre?
A sok küzdelemnek kitett kamasz lány története könyv és televíziós sorozat formájában is hatalmas sikernek bizonyult. Az alábbi kvízzel most tesztelheted, mennyire emlékszel az Abigélből!
Ahogy mondani szokás, nincs karácsony Kevin és Reszkessetek, betörők! nélkül – nálunk, magyaroknál pedig nincs karácsony, de semmilyen más ünnep sem Abigél nélkül. A közkedvelt ifjúsági regényből 1977-ben készült egy ugyancsak sikeres, négy részes tévésorozat, amelyet a mai napig gyakran leadnak a televízióban, kivált az ünnepi időszakban: a szigorú, református intézetben nehézségekkel küzdő kamasz lány története egy olyan örökzöld klasszikus, ami napjainkban is elvarázsolja a nézőket, éppen úgy, mint hajdanán.
Az alábbi kvízből most kiderül, mennyire emlékszel az Abigélre
Most, hogy a minap ismét adásba került az utolsó rész is, itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásodat, a könyvvel és az adaptációval kapcsolatban egyaránt. Készen állsz? Gyere, és idézd fel velünk a legendás művet a kvízünk segítségével!
1. Kinek a regényét dolgozta fel a televíziós sorozat?
2. Mikor játszódik a cselekmény?
3. Ki a főszereplő?
4. Hol játszódik a cselekmény?
5. Mi a szigorú, bentlakásos intézmény neve?
6. Mit tanított Kőnig?
7. Ki játszotta a sorozatban az intézmény igazgatóját?
8. Kicsoda Abigél?
9. Ki rendezte a sorozatot?
10. Ki bújt Abigél álcája mögé?
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre