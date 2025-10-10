Irodalmi kvíz: te emlékszel még a legendás magyar írónő hősnőire?

1917. október 5-én született Szabó Magda, aki - és ezt nem túlzás kijelenteni -, egyike a leghíresebb és legnépszerűbb magyar szerzőknek. A regényeit a mai napig határtalan rajongás övezi az olvasók részéről, nem csak nálunk, de szerte a világban: a műveit ugyanis eddig már több, mint negyven nyelvre fordították le. Amennyiben te is szereted a legendás írónő munkásságát, akkor a legjobb helyen jársz: az alábbi kvíz segítségével most tesztelheted, mennyire emlékszel még Szabó Magda emblematikus női szereplőire!

Az alábbi kvízzel tesztelheted, mennyire emlékszel még Szabó Magda hősnőire / Fotó: Fortepan / Hunyady József

Kvíz: te emlékszel még ezekre a szereplőkre?

Szabó Magda főhősnői ugyanis legtöbbször igen erős, határozott figurák: nem véletlenül, hiszen az írónő családja is erős, tettre kész nőkkel volt tele, ami nagy hatással volt arra, ahogy a későbbiekben a karaktereit megformálta. Az alábbi kvízben most elhoztunk néhányat az írónő emlékezetes hősnői közül, neked pedig ki kell találnod, melyik regényben szerepeltek.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!