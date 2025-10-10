RETRO RÁDIÓ

Irodalmi kvíz: te emlékszel még a legendás magyar írónő hősnőire?

Szabó Magda hősnői legalább annyira legendásak, mint ő maga. Az alábbiakban azt tesztelheted, mennyire emlékszel ezekre az emblematikus karakterekre!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 15:30
Szabó Magda teszt hősnő kvíz

1917. október 5-én született Szabó Magda, aki - és ezt nem túlzás kijelenteni -, egyike a leghíresebb és legnépszerűbb magyar szerzőknek. A regényeit a mai napig határtalan rajongás övezi az olvasók részéről, nem csak nálunk, de szerte a világban: a műveit ugyanis eddig már több, mint negyven nyelvre fordították le. Amennyiben te is szereted a legendás írónő munkásságát, akkor a legjobb helyen jársz: az alábbi kvíz segítségével most tesztelheted, mennyire emlékszel még Szabó Magda emblematikus női szereplőire!

Az alábbi kvízzel tesztelheted, mennyire emlékszel még Szabó Magda hősnőire / Fotó: Fortepan / Hunyady József

Kvíz: te emlékszel még ezekre a szereplőkre?

Szabó Magda főhősnői ugyanis legtöbbször igen erős, határozott figurák: nem véletlenül, hiszen az írónő családja is erős, tettre kész nőkkel volt tele, ami nagy hatással volt arra, ahogy a későbbiekben a karaktereit megformálta. Az alábbi kvízben most elhoztunk néhányat az írónő emlékezetes hősnői közül, neked pedig ki kell találnod, melyik regényben szerepeltek.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Vitay Georgina
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Encsy Eszter
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Szeredás Emerenc
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Elekes Blanka
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Gál Hugi
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Szőcs Iza

 

