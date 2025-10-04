Irodalmi kvíz: te tudod, kinek a tollából születtek a hírek, magyar regények?

Ha szeretsz olvasni, akkor ezt a kvízt imádni fogod! Most tesztelheted, mennyire ismered jól a magyar irodalom remekeit.
Te is szeretsz olvasni? Ha igen, és a magyar irodalom remekeit is imádod, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! Az évtizedek során számtalan olyan regény született hazánkban, amelyeket nem csak érdemes ismerni, de egyenesen megkerülhetetlenek. Mi több, ezek közül jó pár külföldön is hatalmas népszerűségre tett szert: hogy csak egy példát említsünk, Szabó Magda regényeit több mint negyven nyelvre fordították le.
Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amelyben a kötet címe alapján kell kiválasztanod annak szerzőjét. A megadott regények közt lesznek olyan klasszikusok, amelyek méltán állták ki az idő próbáját, de lesz példa kortárs műre is, amely hamar belopta magát az olvasók szívébe.
Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.