Irodalmi kvíz: te tudod, kinek a tollából születtek a hírek, magyar regények?

Te is szeretsz olvasni? Ha igen, és a magyar irodalom remekeit is imádod, akkor ezt a kvízt egyenesen neked találták ki! Az évtizedek során számtalan olyan regény született hazánkban, amelyeket nem csak érdemes ismerni, de egyenesen megkerülhetetlenek. Mi több, ezek közül jó pár külföldön is hatalmas népszerűségre tett szert: hogy csak egy példát említsünk, Szabó Magda regényeit több mint negyven nyelvre fordították le.

Híres magyar regények kvíz - te tudod, kinek a tollából születtek? / Fotó: Guzel Maksutova / unsplash.com – Képünk illusztráció

Híres magyar regények kvíz

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amelyben a kötet címe alapján kell kiválasztanod annak szerzőjét. A megadott regények közt lesznek olyan klasszikusok, amelyek méltán állták ki az idő próbáját, de lesz példa kortárs műre is, amely hamar belopta magát az olvasók szívébe.

Készen állsz? Rajta, tedd próbára magad és a tudásodat!