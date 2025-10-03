Itt vannak a Nobel-díjas kérdések - te hányat tudsz megválaszolni?

A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd feltaláló végrendeletével hozta létre; az első átadás 1901-ben volt. A díjakat ma is azok kapják, akik „az emberiség javát a legnagyobb mértékben szolgálták” fizikában, kémiában, fiziológiában vagy orvostudományban, irodalomban és a béke terén; 1969 óta létezik a Svéd Nemzeti Bank által alapított közgazdasági „Nobel-emlékdíj” is.

A díjátadókat december 10-én tartják Stockholmban, kivéve a békedíjét, mert azt Oslóban adják át. A díjazottakat minden év októberének első felében hirdetik ki: jellemzően hétfőn az orvosi/élettani, kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi díjat, pénteken a békedíjat, a rákövetkező hétfőn a közgazdasági emlékdíj következik.

A Nobel-díj születése

Egy morbid módon vicces eredettörténet: 1888-ban, bátyja halálakor több lap tévedésből Alfredról közölt nekrológot „A halál kufára meghalt” címmel. A sokk – hogy életét a dinamit tette hírhedtté – hozzájárult, hogy vagyonából díjat alapítson.

Magyar esélyek idén

A tudományos világban továbbra is nagy figyelem övezi Roska Botondot, aki a látás helyreállításán dolgozik, és az elmúlt években több Nobel-előszobának tartott díjat is elnyert. Neve rendszeresen felmerül, amikor a lehetséges orvosi/fiziológiai Nobel-díjasokat latolgatják.

Az irodalmi Nobel-díj terén idén különösen nagy az érdeklődés: a fogadóirodák szerint Krasznahorkai László a top 3 esélyes között van, 6/1 arányban. A Sátántangó és a Herscht 07769 szerzője régóta nemzetközi elismertségnek örvend, és neve mellé gyakran kerül Nádas Péteré is, akinek jelenleg 19/1 az esélye. A magyar irodalom így idén szokatlanul erősen képviselteti magát a Nobel-pletykákban.

Tudtad, hogy…?

Mindössze négyen kaptak kétszer Nobel-díjat : Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen és Frederick Sanger.

: Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen és Frederick Sanger. Vannak, akiknek csak az egyik szülője magyar: például Daniel Carleton Gajdusek orvosi Nobel-díjasnak magyar édesanyja volt.

orvosi Nobel-díjasnak magyar édesanyja volt. John C. Polanyi kémiai Nobel-díjas magyar származású szülők gyermeke.

kémiai Nobel-díjas magyar származású szülők gyermeke. A közgazdasági Nobel-díjas Milton Friedman szülei a történelmi Magyarország területéről, Beregszászról vándoroltak ki.

