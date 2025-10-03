RETRO RÁDIÓ

Itt vannak a Nobel-díjas kérdések - te hányat tudsz megválaszolni?

Hamarosan megtudjuk, kik kapják idén a Nobel-díjat. Az 1901 óta kiosztott Nobel-díj ma is a világ legrangosabb elismerése, amelynek díjazottjait minden év októberében jelentik be. Ha erre a 14 kérdésre tudod a választ, akkor te érdemled a kvíz Nobel-díjat!

kvíz Alfred Nobel Nobel-díj

A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd feltaláló végrendeletével hozta létre; az első átadás 1901-ben volt. A díjakat ma is azok kapják, akik „az emberiség javát a legnagyobb mértékben szolgálták” fizikában, kémiában, fiziológiában vagy orvostudományban, irodalomban és a béke terén; 1969 óta létezik a Svéd Nemzeti Bank által alapított közgazdasági „Nobel-emlékdíj” is. 

Nobel-díj, ebben az egyszerű csomagolásban, rendkívül értékes díj lapul
Nobel-díj: ebben az egyszerű csomagolásban rendkívül értékes tudományos elismerés lapul / Fotó: Nobel Prize Outreach. Photo: Clément Morin.

A díjátadókat december 10-én tartják Stockholmban, kivéve a békedíjét, mert azt Oslóban adják át. A díjazottakat minden év októberének első felében hirdetik ki: jellemzően hétfőn az orvosi/élettani, kedden a fizikai, szerdán a kémiai, csütörtökön az irodalmi díjat, pénteken a békedíjat, a rákövetkező hétfőn a közgazdasági emlékdíj következik.

 

A Nobel-díj születése

Egy morbid módon vicces eredettörténet: 1888-ban, bátyja halálakor több lap tévedésből Alfredról közölt nekrológot „A halál kufára meghalt” címmel. A sokk – hogy életét a dinamit tette hírhedtté – hozzájárult, hogy vagyonából díjat alapítson.

A dinamit rudak hírhedté tették Alfred Nobelt, a Nobel-díj viszont híressé.
Alfred Nobel dinamit rúdjai. Fotó: The Nobel Foundation Archive 

Magyar esélyek idén

A tudományos világban továbbra is nagy figyelem övezi Roska Botondot, aki a látás helyreállításán dolgozik, és az elmúlt években több Nobel-előszobának tartott díjat is elnyert. Neve rendszeresen felmerül, amikor a lehetséges orvosi/fiziológiai Nobel-díjasokat latolgatják.

Az irodalmi Nobel-díj terén idén különösen nagy az érdeklődés: a fogadóirodák szerint Krasznahorkai László a top 3 esélyes között van, 6/1 arányban. A Sátántangó és a Herscht 07769 szerzője régóta nemzetközi elismertségnek örvend, és neve mellé gyakran kerül Nádas Péteré is, akinek jelenleg 19/1 az esélye. A magyar irodalom így idén szokatlanul erősen képviselteti magát a Nobel-pletykákban.

A dinamit hozzávalói. Nobel Oroszországban kapott támogatást a kísérleteihez. Fotó: Nobel Prize Outreach. Photo: Dan Lepp 

Tudtad, hogy…?

  • Mindössze négyen kaptak kétszer Nobel-díjat: Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen és Frederick Sanger.
  • Vannak, akiknek csak az egyik szülője magyar: például Daniel Carleton Gajdusek orvosi Nobel-díjasnak magyar édesanyja volt.
  • John C. Polanyi kémiai Nobel-díjas magyar származású szülők gyermeke.
  • A közgazdasági Nobel-díjas Milton Friedman szülei a történelmi Magyarország területéről, Beregszászról vándoroltak ki.

Ha az alábbi kvíz minden kérdésére helyesen válaszolsz, megérdemled a kvíz Nobel-díjat! De ha csak minden másodikra sikerül jó választ adnod, akkor is elmondhatod, hogy elég jól ismered a Nobel-díjasokat.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Ki volt az első magyar származású Nobel-díjas?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Melyik magyar Nobel-díjas fedezte fel a C-vitamint?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik tudós kapott Nobel-díjat a magreakciók láncreakciós elméletéért?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Hevesy György mire alkalmazta az izotópokat, amiért Nobel-díjat kapott?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Melyik magyar származású tudós találta fel a holográfiát?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Békésy György milyen kutatásaiért nyerte el a Nobel-díjat?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Oláh György melyik vegyületekkel kapcsolatos kutatásaiért kapott Nobel-díjat?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik magyar író kapott irodalmi Nobel-díjat?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Kertész Imre melyik regénye vált a Nobel-bizottság szerint a legjelentősebbé?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Ki kapott Nobel-díjat 2023-ban, az mRNS-alapú vakcinák fejlesztését megalapozó kutatásokért?
11.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
11. Ki a legutóbb díjazott magyar származású irodalmi Nobel-díjas?
12.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
12. Ki volt az első nő, aki kétszer is Nobel-díjat nyert, és mely tudományágakban?
13.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
13. Hány tudós kapta meg kétszer is a Nobel-díjat?
14.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
14. Melyik magyar származású kutató neve kerül évek óta a Nobel-esélyesek közé a látás helyreállítását célzó munkájáért?

 

 

 

