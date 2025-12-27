Orvosi figyelmeztetés! Ezek a gyümölcsök veszélyesek is lehetnek

Orvosi figyelmeztetés érkezett. Mindenkire vonatkozik, aki epret, almát vagy körtét fogyaszt – közölte a Mirror. A szakértő elmagyarázta, miért okozhatnak ezek a népszerű gyümölcsök kellemetlen tüneteket egyes embereknél. Az almafogyasztás népszerűsége most nagyot eshet.

Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja

Forrás: Pexels (illusztráció!)

Vigyázni kell, mennyit eszünk belőle! Veszélyes is lehet az almafogyasztás

Bár úgy szól a mondás: napi egy alma, az orvost távol tartja - úgy néz ki, mégsem mindenkire igaz.

Az orvos arra int, hogy akiknél panaszt okoznak ezek a gyümölcsök, kerüljék el őket. Ennek oka, hogy akik érzékenyek rájuk, olyan tüneteket észlelhetnek, mint például puffadást, hasmenést és számos más kényelmetlen problémát, amelyeket inkább elkerülnének.

Dr. Donald Grant háziorvos a Mirrornak elmondta:

Nem ritka, hogy egyesek nehezen tudják lebontani a fruktózt – azt a cukrot, amely a gyümölcsökben található

Majd hozzátette:

Ez számos módon hatással lehet az emberekre, olyan tüneteket okozva, mint a puffadás, a fokozott bélgázképződés, sőt akár a hasmenés is

Azt is elmondta, hogy bizonyos esetekben a gyümölcsök allergiás reakciót is kiválthatnak.

Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja. Ilyenkor az étel azért okoz allergiás reakciót az immunrendszer részéről, mert a gyümölcs fehérjéi hasonlóak a pollenek fehérjéihez

– magyarázta.

A háziorvos figyelmeztetett, hogy az almán kívül a körte, a szilva és a cseresznye is kiválthat reakciót, de más gyümölcsök is okozhatnak problémát. Így fogalmazott:

Számos gyümölcs szerepel azon a listán, amelyek ilyen gyakori reakciókat válthatnak ki. Elsősorban a körte, az alma, a szilva és a cseresznye tartozik az orális allergia szindróma legfőbb kiváltói közé, a tünetek pedig magukban foglalhatják az ajkak, a száj és a nyelv körüli duzzanatot

A leggyakrabban allergiás reakciót kiváltó gyümölcsök közé tartozik az eper, a kivi és az avokádó. A legtöbb allergiához hasonlóan a szervezet csalánkiütéssel reagálhat.