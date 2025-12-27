RETRO RÁDIÓ

Orvosi figyelmeztetés! Ezek a gyümölcsök veszélyesek is lehetnek

Érdemes vigyázni ezekkel a gyümölcsökkel! Az alma lehet a legveszélyesebb mindközül.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 19:00
alma gyümölcs allergia

Orvosi figyelmeztetés érkezett. Mindenkire vonatkozik, aki epret, almát vagy körtét fogyaszt – közölte a Mirror. A szakértő elmagyarázta, miért okozhatnak ezek a népszerű gyümölcsök kellemetlen tüneteket egyes embereknél. Az almafogyasztás népszerűsége most nagyot eshet.

Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja
Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Vigyázni kell, mennyit eszünk belőle! Veszélyes is lehet az almafogyasztás

Bár úgy szól a mondás: napi egy alma, az orvost távol tartja - úgy néz ki, mégsem mindenkire igaz.

Az orvos arra int, hogy akiknél panaszt okoznak ezek a gyümölcsök, kerüljék el őket. Ennek oka, hogy akik érzékenyek rájuk, olyan tüneteket észlelhetnek, mint például puffadást, hasmenést és számos más kényelmetlen problémát, amelyeket inkább elkerülnének.

Dr. Donald Grant háziorvos a Mirrornak elmondta:

Nem ritka, hogy egyesek nehezen tudják lebontani a fruktózt – azt a cukrot, amely a gyümölcsökben található

Majd hozzátette:

Ez számos módon hatással lehet az emberekre, olyan tüneteket okozva, mint a puffadás, a fokozott bélgázképződés, sőt akár a hasmenés is

Azt is elmondta, hogy bizonyos esetekben a gyümölcsök allergiás reakciót is kiválthatnak.

Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja. Ilyenkor az étel azért okoz allergiás reakciót az immunrendszer részéről, mert a gyümölcs fehérjéi hasonlóak a pollenek fehérjéihez

– magyarázta.

A háziorvos figyelmeztetett, hogy az almán kívül a körte, a szilva és a cseresznye is kiválthat reakciót, de más gyümölcsök is okozhatnak problémát. Így fogalmazott:

Számos gyümölcs szerepel azon a listán, amelyek ilyen gyakori reakciókat válthatnak ki. Elsősorban a körte, az alma, a szilva és a cseresznye tartozik az orális allergia szindróma legfőbb kiváltói közé, a tünetek pedig magukban foglalhatják az ajkak, a száj és a nyelv körüli duzzanatot

A leggyakrabban allergiás reakciót kiváltó gyümölcsök közé tartozik az eper, a kivi és az avokádó. A legtöbb allergiához hasonlóan a szervezet csalánkiütéssel reagálhat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu