Orvosi figyelmeztetés! Ezek a gyümölcsök veszélyesek is lehetnek
Érdemes vigyázni ezekkel a gyümölcsökkel! Az alma lehet a legveszélyesebb mindközül.
Orvosi figyelmeztetés érkezett. Mindenkire vonatkozik, aki epret, almát vagy körtét fogyaszt – közölte a Mirror. A szakértő elmagyarázta, miért okozhatnak ezek a népszerű gyümölcsök kellemetlen tüneteket egyes embereknél. Az almafogyasztás népszerűsége most nagyot eshet.
Vigyázni kell, mennyit eszünk belőle! Veszélyes is lehet az almafogyasztás
Bár úgy szól a mondás: napi egy alma, az orvost távol tartja - úgy néz ki, mégsem mindenkire igaz.
Az orvos arra int, hogy akiknél panaszt okoznak ezek a gyümölcsök, kerüljék el őket. Ennek oka, hogy akik érzékenyek rájuk, olyan tüneteket észlelhetnek, mint például puffadást, hasmenést és számos más kényelmetlen problémát, amelyeket inkább elkerülnének.
Dr. Donald Grant háziorvos a Mirrornak elmondta:
Nem ritka, hogy egyesek nehezen tudják lebontani a fruktózt – azt a cukrot, amely a gyümölcsökben található
Majd hozzátette:
Ez számos módon hatással lehet az emberekre, olyan tüneteket okozva, mint a puffadás, a fokozott bélgázképződés, sőt akár a hasmenés is
Azt is elmondta, hogy bizonyos esetekben a gyümölcsök allergiás reakciót is kiválthatnak.
Az alma az egyik leggyakoribb élelmiszer, amely az orális allergia szindrómát kiválthatja. Ilyenkor az étel azért okoz allergiás reakciót az immunrendszer részéről, mert a gyümölcs fehérjéi hasonlóak a pollenek fehérjéihez
– magyarázta.
A háziorvos figyelmeztetett, hogy az almán kívül a körte, a szilva és a cseresznye is kiválthat reakciót, de más gyümölcsök is okozhatnak problémát. Így fogalmazott:
Számos gyümölcs szerepel azon a listán, amelyek ilyen gyakori reakciókat válthatnak ki. Elsősorban a körte, az alma, a szilva és a cseresznye tartozik az orális allergia szindróma legfőbb kiváltói közé, a tünetek pedig magukban foglalhatják az ajkak, a száj és a nyelv körüli duzzanatot
A leggyakrabban allergiás reakciót kiváltó gyümölcsök közé tartozik az eper, a kivi és az avokádó. A legtöbb allergiához hasonlóan a szervezet csalánkiütéssel reagálhat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre