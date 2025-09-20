Allergiások figyelem! Pokoli erővel támad ma a parlagfű

Az indiánnyárnak köszönhetően 2025. szeptember 20-án hazánkban a parlagfű pollenjének nagyon aktív időszaka lesz a jellemző.
A parlagfű mellett a magvas pollenek, mint az üröm és a libatopfélék pollenjének is magas a koncentrációja lesz ma.
Az allergiások ma főként a parlagfű pollenre számíthatnak, amely tipikus tüneteket okoz, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, kötőhártya-gyulladás, könnyezés, szemviszketés, valamint fáradékonyság és általános rossz közérzet. A parlagfű okozta allergiás reakciók gyakran súlyosak lehetnek, és a légutak gyulladásán keresztül akár asztmás tünetekhez is vezethetnek.
Ha allergiás vagy, ma légy különösen odafigyelő, mert a parlagfű pollenszintje még mindig magas, és jelentős kellemetlenséget okozhat.
