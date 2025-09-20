RETRO RÁDIÓ

Allergiások figyelem! Pokoli erővel támad ma a parlagfű

Az indiánnyárnak köszönhetően 2025. szeptember 20-án hazánkban a parlagfű pollenjének nagyon aktív időszaka lesz a jellemző.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 06:57
allergia parlagfű pollen

A parlagfű mellett a magvas pollenek, mint az üröm és a libatopfélék pollenjének is magas a koncentrációja lesz ma. 

parlagfű magas pollenszintje
Támad a parlagfű Fotó: Berán Dániel

Az allergiások ma főként a parlagfű pollenre számíthatnak, amely tipikus tüneteket okoz, mint az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, kötőhártya-gyulladás, könnyezés, szemviszketés, valamint fáradékonyság és általános rossz közérzet. A parlagfű okozta allergiás reakciók gyakran súlyosak lehetnek, és a légutak gyulladásán keresztül akár asztmás tünetekhez is vezethetnek.

Parlagfű allergiásoknak hasznos tanácsok

  • Amennyire lehetséges kerüld a szabadtéri tartózkodást a délelőtti és délutáni időszakokban, amikor a pollen koncentrációja a legmagasabb.
  • Szellőztess többet kora reggel vagy esős időben, amikor a pollen koncentrációja alacsonyabb a levegőben.
  • Ha lehet, használj légtisztító készüléket vagy légkondicionálót megfelelő pollenszűrővel a beltéri levegő minőségének javítására.
  • Viselj napszemüveget a szemek védelmére, amikor kint vagy, hogy csökkentsd a szem irritációját.
  • Használj orrsprayt, antihisztamin vagy egyéb allergia elleni gyógyszert a tünetek enyhítésére, és ha még nem kezdted el, a pollenszezonban célszerű időben elkezdeni a kezelést.
  • Munka vagy iskolakezdés után azonnal zuhanyozz és cseréld le a ruháidat, hogy eltávolítsd a rákerült polleneket.

Ha allergiás vagy, ma légy különösen odafigyelő, mert a parlagfű pollenszintje még mindig magas, és jelentős kellemetlenséget okozhat. 

