Ez a teszt mindent elárul rólad! Mit látsz meg először: a tigrist vagy a majmot?
Egy kép, két teljesen eltérő személyiség – és csak egy pillantás dönt! Lehet, hogy jobban megismered magad a teszt által, mint valaha!
Első pillantásra csak egy furcsa képnek tűnhet ez a pszichológiai teszt, de a szakértők szerint megdöbbentő dolgokat árulhat el az agyadról és a személyiségedről! Egyetlen másodperc elég, és máris kiderülhet: logikus elemző vagy, vagy inkább álmodozó művészlélek?
Mit láttál meg először a tesztben? A válasz többet mond rólad, mint hinnéd!
Ha a tigris ugrott be elsőként:
Akkor nagy eséllyel a bal agyféltekéd dominál, vagyis igazi rendszerető, elemző típus vagy. Nem kapkodsz, mindent alaposan átgondolsz, célorientáltan haladsz előre, és a problémákat hideg fejjel oldod meg.
De van egy árnyoldal is!
Sokan makacsnak vagy túl határozottnak láthatnak, mert nehezen engedsz a saját elképzeléseidből. A szakértők szerint neked az lehet a kihívás, hogy nyitottabb legyél mások véleményére, és ne mindig ragaszkodj görcsösen az igazadhoz.
Ha a lelógó majmot vetted észre először:
Akkor gratulálunk: jobb agyfélteke-domináns vagy, vagyis igazi kreatív zseni! Tele vagy ötletekkel, ösztönösen döntesz, és gyakran a szívedre hallgatsz, nem a száraz logikára.
Számodra nem a cél a legfontosabb, hanem maga az út, és nem félsz hibázni, hiszen minden tapasztalatból tanulsz. Álmodozó típus vagy, aki időnként teljesen elmerül a saját világában… és ez sokszor kifejezetten vonzó mások számára.
