Nem titok: erről beszélt Orbán Viktor Putyinnal
A két ország elnöke fontos telefonhívást bonyolított le.
Megkérdezték, elmondta – Orbán Viktor az ATV stúdiójában járt, Rónai Egonnak adott interjút. „Putyinnal tegnap miről beszéltek?” – érdeklődött az újságíró, a miniszterelnök pedig válaszolt.
Fontos témák voltak terítéken a Magyarország által megvásárolt oroszországi olajtól kezdve a háborús helyzeten és a magyar hadifoglyokon kérdésén át a közel-keleti szituációról. Utóbbi kapcsán két dolog is előkerült.
Nézd meg az erről szóló videórészletet, melyet a miniszterelnök a Facebook-oldalán osztott meg!
