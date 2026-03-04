Nem titok: erről beszélt Orbán Viktor Putyinnal

Megkérdezték, elmondta – Orbán Viktor az ATV stúdiójában járt, Rónai Egonnak adott interjút. „Putyinnal tegnap miről beszéltek?” – érdeklődött az újságíró, a miniszterelnök pedig válaszolt.

Orbán Viktor elárulta, miről beszélt Putyin elnökkel ( Fotó: Hans Lucas via AFP)

Fontos témák voltak terítéken a Magyarország által megvásárolt oroszországi olajtól kezdve a háborús helyzeten és a magyar hadifoglyokon kérdésén át a közel-keleti szituációról. Utóbbi kapcsán két dolog is előkerült.

