Nem titok: erről beszélt Orbán Viktor Putyinnal

A két ország elnöke fontos telefonhívást bonyolított le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 21:53
olaj Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Megkérdezték, elmondta – Orbán Viktor az ATV stúdiójában járt, Rónai Egonnak adott interjút. „Putyinnal tegnap miről beszéltek?” – érdeklődött az újságíró, a miniszterelnök pedig válaszolt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor elárulta, miről beszélt Putyin elnökkel ( Fotó: Hans Lucas via AFP)

Fontos témák voltak terítéken a Magyarország által megvásárolt oroszországi olajtól kezdve a háborús helyzeten és a magyar hadifoglyokon kérdésén át a közel-keleti szituációról. Utóbbi kapcsán két dolog is előkerült. 

Nézd meg az erről szóló videórészletet, melyet a miniszterelnök a Facebook-oldalán osztott meg!

 

