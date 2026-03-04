Orbán Viktor: az ukránok bármire képesek. Egy ilyen helyzetben nekünk is mindenre képesnek kell lennünk

A miniszterelnök Rónai Egon Mérlegen című műsorának vendége volt szerda délután az ATV-ben. A beszélgetés első és egyik legégetőbb kérdése a közel-keleti konfliktusra és a magyar emberek kimenekítésére vonatkozott. Orbán Viktor ebben a kérdésben mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Elmondta: amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt. „Ki kell várni a megfelelő pillanatot” – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor: Nem tudunk leválni az orosz olajról, a háborút sem tudjuk támogatni (Fotó: NurPhoto via AFP)

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült. Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot – mondta a kormányfő. A miniszterelnök kijelentette:

azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.

Orbán Viktor elmondta, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma elé kerül az amerikai elnök. A miniszterelnök kifejtette, a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik. Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést.

Putyin megerősítette: megvan Magyarország olaja

A kormányfő elmondta: amikor kedden tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Zelenszkij kell. Az ukrajnai háború kapcsán megjegyezte, hogy többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.

Orbán Viktor elmondta: neki el kell érnie, hogy jöjjön az olaj. Ő azt tűzte ki maga elé, hogy ezt eléri. A kormányfő szívesen szóba áll Zelenszkijjel, a külügyminiszterek ezt hónapok óta készítik elő, de nem jutnak dűlőre. Mint fogalmazott, Ukrajnának vannak követelései, és Magyarország ezeket nem tudja teljesíteni.

Nem tudunk leválni az orosz olajról, a háborút sem tudjuk támogatni

- jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nyíltan megzsarolnak bennünket és engedünk, akkor mindig meg fognak zsarolni bennünket.

Az Unióval van Ukrajnának egy megállapodása, amely szerint nem veszélyeztetheti az unió energiabiztonságát. Ez jogkérdés, ez nekünk jár. Nem arról van szó, hogy akarja-e. Az uniónak ezt ki kellene kényszerítenie

– magyarázta a miniszterelnök.