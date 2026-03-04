Orbán Viktor: az ukránok bármire képesek. Egy ilyen helyzetben nekünk is mindenre képesnek kell lennünk
Komoly témák terítéken: Ukrajna, Barátság kőolajvezeték, Zelenszkij, migráció, közel-keleti konfliktus...
A miniszterelnök Rónai Egon Mérlegen című műsorának vendége volt szerda délután az ATV-ben. A beszélgetés első és egyik legégetőbb kérdése a közel-keleti konfliktusra és a magyar emberek kimenekítésére vonatkozott. Orbán Viktor ebben a kérdésben mindenkit türelemre és nyugalomra szeretne inteni. Elmondta: amint tudnak, minden magyart kimentenek, aki a térségben ragadt. „Ki kell várni a megfelelő pillanatot” – hangsúlyozta a kormányfő.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének fejében Irán korábban is háborús gócpontnak minősült. Trump nem úgy gondol magára, mint aki háborút indított, hanem aki felszámol egy háborús gócpontot – mondta a kormányfő. A miniszterelnök kijelentette:
azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy az utolsó pillanatig próbáljon tárgyalni.
Orbán Viktor elmondta, látta azokat a konfliktusokat, amelyek hatalmas katonai fölénnyel kezdődtek, mégis beleszorultak a felek. Ha most ez nem jön be, nehéz dilemma elé kerül az amerikai elnök. A miniszterelnök kifejtette, a térségben levő érintett országok nem kaptak előzetes információt a támadásról. Ő sem kapott erről tájékoztatást, csak látta, hogy valami mozgolódik. Mint kifejtette, azért nem kaptak támogatást például Spanyolországból, vagy a britektől, mert a Közel-Kelet már beköltözött Nyugat-Európába a migráció által. Ez terrorfenyegetettséget jelent és politikai mozgástér szűkülést.
Putyin megerősítette: megvan Magyarország olaja
A kormányfő elmondta: amikor kedden tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel, kiderült, hogy megvan az olajunk, hogy eljuttassák Magyarországra, ahhoz Zelenszkij kell. Az ukrajnai háború kapcsán megjegyezte, hogy többször is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, aki elmondta, hogy vannak kitűzött hadicéljai, amiket el akar érni. A kormányfő elmondta, hogy az orosz elnök nem érdekelt egy tűzszünetben, mert szerinte a másik oldal ezt arra használná fel, hogy megerősítse a pozícióit.
Orbán Viktor elmondta: neki el kell érnie, hogy jöjjön az olaj. Ő azt tűzte ki maga elé, hogy ezt eléri. A kormányfő szívesen szóba áll Zelenszkijjel, a külügyminiszterek ezt hónapok óta készítik elő, de nem jutnak dűlőre. Mint fogalmazott, Ukrajnának vannak követelései, és Magyarország ezeket nem tudja teljesíteni.
Nem tudunk leválni az orosz olajról, a háborút sem tudjuk támogatni
- jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: ha nyíltan megzsarolnak bennünket és engedünk, akkor mindig meg fognak zsarolni bennünket.
Az Unióval van Ukrajnának egy megállapodása, amely szerint nem veszélyeztetheti az unió energiabiztonságát. Ez jogkérdés, ez nekünk jár. Nem arról van szó, hogy akarja-e. Az uniónak ezt ki kellene kényszerítenie
– magyarázta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: a következő négy év kulcsszava a kimaradás
A kormányfő szerint a katonai készülődést nem szabad alábecsülni. Határozott meggyőződése, hogy Magyarország ebből ki tud maradni.
Ez lesz a következő négy év kulcsszava. A kimaradás
– emelte ki Orbán Viktor, majd úgy folytatta, hogy nem lát olyan politikai vezetőt Magyarországon, aki ezt nála nagyobb eséllyel tudná megtenni. Érzi a dolog súlyát, mert ez sem Tisza Istvánnak, sem Horthy Miklósnak nem sikerült. A miniszterelnök emlékeztetett: az ukránok felrobbantották az Északi Áramlatot.
Ezt meg merték tenni a németekkel. Velünk miért ne mernék megtenni?! Ha a déli gázvezetéket valahol felrobbantják, azzal is hasonló lenne a helyzet. Az ukránok bármire képesek. Egy ilyen helyzetben nekünk is mindenre képesnek kell lennünk
– mondta a kormányfő.
Orbán Viktor elképzelhetőnek tartja, hogy az utcákon is feltűnnek a katonák, ha a terrorveszély megnő a közel-keleti helyzet miatt.
A miniszterelnök jelezte, hogy vannak stratégiai tartalékaink, de egy olajár-emelkedés benzinár-emelkedést hoz, hiány léphet fel, az infláció pedig növekedne.
Ez nem a kormánypártnak dolgozik, hanem a kormány ellen. Van összejátszás a magyar ellenzék és az ukránok között. Az ukránok kormányváltást akarnak és keresik az eszközöket, ahogyan ezt elő tudnák segíteni
– tette hozzá Orbán Viktor.
Pártfinanszírozás – mit tartalmaznak a nemzetbiztonsági dokumentumot?
A pártfinanszírozással kapcsolatban a kormányfő azt javasolta, hogy ugyan nem akar semmit sugalmazni, de érdemes lenne megvizsgálni az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági dokumentumot. Orbán Viktor tudatta, hogy ő ismeri a jelentést, abban tények vannak, s reméli, hogy már megindultak a megfelelő eljárások, hiszen azok hatósági eljárások kellene, hogy legyenek.
A miniszterelnök hozzátette: elmondott mindent, amit ezzel kapcsolatban mondhatott, s emlékeztetett:
az előző választás alkalmával is volt külföldi beavatkozás, a guruló dollárok ügye.
Akkor az Állami Számvevőszék megállapított komoly pénzügyi bírságokat. Azt is elmondta, Brüsszelhez hiába fordulna a kormány, mert onnan is finanszírozzák a Tisza Pártot, Brüsszel arra vár, hogy a nemzeti kormány veszítsen.
Nem tudok ahhoz fordulni segítségért, aki velem szemben összejátszik az ellenféllel
– hangsúlyozta a kormányfő.
Mint jelezte, ha Magyarország támogatná az ukránokat pénzzel, fegyverrel, beengedné őket az EU-ba, vagy nem blokkolná a 90 milliárdos hitelt az olajblokád miatt, akkor Brüsszelben nagyon boldogok lennének.
Az európai jövőnek az a legfontosabb ügye, hogy vajon Magyarországnak joga van-e egy háború felé masírozó téves katonai koncepcióból kimaradnia. Mi nem azért vagyunk fontosak az EU-nak, mert nagy lenne a GDP-nk vagy a hadseregünk, hanem arról van szó, hogy Magyarország egy veszélyes példa
– fogalmazott a kormányfő. Kiemelte, nem az a kérdés, hogy az unióval lehet-e együttműködni, hanem az, hogy mi Magyarország érdeke. Odaadni a pénzünket az ukránoknak azt jelenti, hogy mi is azon országok közé fogunk tartozni, ahol megszorítások vannak.
A Ripost azt írja, a miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a magasabb iskolázottságúak között alacsonyabb a Fidesz támogatottsága. Kifejtette, hogy ez egy nyugatról begyűrűzött jelenség. Szerinte a diplomások másképp látják a világot, mint a melósok. A liberális világ lezárult, Donald Trump ennek a szimbóluma.
A végrehajtói ügyek kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy az ügyészség kívül van a kormányon. Mint jelezte, nem avatkozik bele soha semmibe, amibe nem lenne szabad. Ezeket az alkotmányos szabályokat nagyon szigorúan veszi. A gödi akkumulátorgyár ügye kapcsán Orbán Viktor leszögezte:
- A gyáron kívül semmilyen probléma nem lépett fel.
- A Samsung gyártelepén belül történtek kapcsán a kormányfő kiemelte, hogy a hatóságok minden bejelentést szigorúan kivizsgálnak.
Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Első a magyar emberek biztonsága és egészsége
– tette hozzá. A kormányfő jelezte, hogy nem érkezett semmilyen bejelentés, ezért nem foglalkoztak kormányülésen az üggyel.
Fixált üzemanyagár? Orbán Viktor kijelentette: a Tisza vezetőjének kijelentése szamárság
Magyar Péter az üzemanyag árának rögzítését követelte, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta:
a Tisza vezetőjének kijelentése szamárság.
Az üzemanyagár azért magas, mert háború van, meg mert az ukránok akadályoznak bennünket az olcsó orosz kőolajhoz való hozzáférésben, Magyar Péterék pedig az ukránok politikáját támogatják, ők az előidézőik ennek a helyzetnek
– szögezte le a kormányfő, aki arra is rámutatott: a Tisza szakértője hazudik, amikor azt mondja, hogy magasak az üzemanyagadók. De az is lehet, hogy csak ismerethiánya van.
Terítéken a gyermekszegénység
A kormányfő szerint jól áll a Fidesz, szerinte nem relevánsak azok a kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a kormánypártok nem állnak győzelemre. Mint jelezte, a nagy civilizációs kérdésekben a magyar társadalom és a kormánypártok egy oldalon vannak.
Elmondta, hogy olyan dolgokat is végrehajtották a ciklus során, amiket 2022-ben nem vállaltak, példaként említve az Otthon start programot és a 14. havi nyugdíjat.
A gyermekszegénységről szólva azt mondta, hogy az uniós adatok szerint a gyermekszegénység kockázata Magyarországon 23 százalék. Az európai unióss átlag 24,2 százalék, ez magasabb mint a magyar. A magyar is magas, de mint mondta:
mi ezt jól csináljuk, csak nem értünk a munka végére.
A kormányfő elmondta: ahhoz, hogy tovább javuljon a helyzet, tovább kell emelni a béreket. Megjegyezte, hogy amikor a munkához kötötték a gyermekneveléshez nyújtott támogatást, akkor azonnal javulni kezdtek a mutatók. Szerinte a 11 százalékos minimálbéremelés nem a középosztálynak segít, hanem az az alatt lévőknek. A kormány stratégiája, hogy ne legyen rosszabb azoknak az életszínvonala, akik gyermeket vállalnak, mint azoké, akik ezt nem teszik meg.
Magyarországon soha nem volt előrehozott választás
Végezetül a választások tisztasága volt a téma. A Demokratikus Koalíció azon követeléséről, miszerint meg kell szüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát, a miniszterelnök elmondta: Magyarországon a választásokat megfelelően ellenőrzik a választási szervek. A választás esetleges elhalasztásáról szólva, a kormányfő kifejtette: ez egy szamárság. Hozzátette: a stabilitásnak értéke van. Magyarországon éppen ezért soha nem volt előrehozott választás. Magyarországon az államiságnak önvédelmi funkciója is van.
Orbán Viktor elmondta, a haza felettünk van. Fontos ügyekben a haza érdekében meg kell tudni egyezni.
A miniszterelnöki interjú itt tekinthető meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre