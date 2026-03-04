Orbán Viktor: nekünk Magyarország az első, az ellenzéknek az ukrán érdek
Nem engedünk a zsarolásnak.
Az olajblokád nem több, mint politikai zsarolás. Amihez a Tisza párt asszisztál. Mi nem engedünk a zsarolásnak, nekünk Magyarország az első, az ellenzéknek az ukrán érdek.
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre