Hogyan tudnék élni nélküled? - A mozi után az Erkelben is bombasiker a Demjén-dalokra épülő sztori

Demjén Ferenc dalai a mai fiataloknak is kedvence. Az Erkel Színházban három hete mutatták be, máris bombasiker a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata!

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.03.04. 12:30
hogyan tudnék élni nélküled? demjén ferenc hankó balázs erkel színház szente vajk

Demjén Ferenc jelenlétében tartották a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatóját az Erkel Színházban február 13-án. A Kossuth-díjas legendát Szente Vajk igazgató, az előadás rendezője köszöntötte, majd elmondta: a produkcióra már a premier előtt, egy nap alatt (!) összesen 46 ezer jegy kelt el, és az Erkel első évadában - tavaly szeptembertől idén májusig - több, mint 240 ezren vásároltak jegyet előadásaikra.

Erkel Hogyan tudnék élni nélküled?
Hogyan tudnék élni nélküled? - díszbemutató az Erkel Színház színpadán Fotó: Fodor Erika

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a díszbemutató után egy erkeles farmerdzsekivel ajándékozta meg a dalszerző énekest, és bejelentette a Demjén 80 turnét.

Szente Vajk Erkel-tortával, Hankó Balázs erkeles farmerdzsekivel ajándékozta meg Demjén Ferencet Fotó: Fodor Erika

A Hogyan tudnék élni nélküled? musical bemutatója egy újabb mérföldkövet jelent az Erkel Színház életében. A kiemelkedő érdeklődés, az eladott jegyek száma és a közönség visszajelzései egyaránt megerősítik, hogy egy hosszú távon meghatározó, nagyszabású produkció született; amelyet a tervek szerint a közönség még évtizedeken át láthat majd

- mondta el Szente Vajk.

@fodorerikastory Szente Vajk rendezésében az Erkel színpadán a Hogyan tudnék élni nélküled?, amely már a friss premier után akkora siker, hogy ebben az évadban talán nincs is már hely az előadásokra. Szente Vajk színigazgatótól megtudtuk, az Erkel első évadában, szeptembertől májusig 240 ezren váltottak ide jegyet.@Hogyan tudnék élni nélküled?.. #Demjén dalok#maricspeti#embermárk💗💗💗💗🎼 #törőcsikfraciska ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Demjén Ferencnek is tetszik a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata 

Szente Vajk igazgató, rendező az előadás előtt megköszönte a közönségnek, hogy az első évadban kettőszáz-negyvenezren vettek jegyet az Erkelbe, majd köszöntötte a nézők között a Kossuth-díjas legendát, Demjén Ferencet, akit az előadás után egy hatalmas Erkel Hogyan tudnék élni nélküled?, az előadás színpadképét ábrázoló tortával ajándékozott meg. Hankó Balázs miniszter, miután bejelentette, hogy kezdetét veszi a Demjén 80 turnéév - amely a decemberi születésnapi koncerttel ér véget az Arénában - egy farmerdzseki adott a rocklegendára.

@fodorerikastory A Kossuth-díjas Demjén Ferencet köszöntötték a Hogyan tudnék élni nélküled? Erkel színházi díszelőadásán. Hankó Balázs miniszter egy, az alkalomhoz illő farmerdzsekivel ajándékozta meg a dalszerző-énekest, és bejelentette a Demjén 80. évadot. Szente Vajk igazgató, az előadás rendezője pedig a színház nevében egy, a színpadképet megjelenítő tortával ünnepelte a Kossuth-díjas legendát.#Demjén @Hogyan tudnék élni nélküled?.. ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Demjén Ferenc kérdésünkre elmondta: nagyon tetszett neki az előadás.

Nagyon örülök, hogy ennyi idő után így kelnek újra életre ezek a dalok. Szeretem a filmet is, és a színházi musical is remek. Nagyon jó alkotók kezébe került, tehetséges fiatalok éneklik és játsszák a történetet. Van még nagyon sok dal, olyan is, amit én írtam, meg amit Menyhárt János. Van miből válogatni

- mesélte Demjén Ferenc, akinek szavaival felesége, Rebecca is egyetértett.

Demjén Ferenc feleségével, Rebeccával a díszbemutató utáni köszöntésen együtt énekelte a résztvevőkkel a Hogyan tudnék élni nélküled? címadó slágert Fotó: Fodor Erika

A Hogyan tudnék élni nélküled? Erkel Színház-beli díszbemutatóján ott volt Kirády Attila, a Hogyan tudnék élni nélküled? című, 1 millió egyszázezer feletti nézettségnél járó film producere is, aki ugyancsak elismerően nyilatkozott a színpadi változatról.

Demjén Ferenc és Kirády Attila a díszbemutatót köszöntő koccintás után Fotó: Fodor Erika

A film teljesen más műfaj, mint a musical színházban, de ez óriási show volt, nagyon tetszett. Azt kell mondjam, hogy egy teljesen más világot hozott, mint amit a film teremtett, jó értelemben véve hangosabb, látványosabb produkciót. A film egy kicsit érzelmesebb, itt viszont egy fantasztikusan megcsinált élő show-t láttunk

- véleményezte a produkciót Kirády Attila. Az azonos című sikerfilm producere hozzátette: a film a kicsit intimebb volt, hiszen filmes eszközökkel ezt sokkal könnyebb megteremteni, de ez a színpadi verzió viszont elképesztően nagy volumenű.

A filmbeli páros: Törőcsik Franciska és Ember Márk Fotó: Erkel Színház

Óriási színpadi képekkel, nagyon jó élőzenével, a színészek iszonyatosan szépen énekelték a dalokat. Ez egy olyan show volt, ami tényleg lenyűgözte azokat, akik idejöttek és ezt megnézték.

- állította Kirády Attila, akinek a véleményét száz százalékban osztotta a teltházas nézőtér - és nem csak a díszbemutatón, hiszen erre az évadra már el is fogytak a jegyek minden előadásra. A jó hír azonban, hogy érdemes kivárni, hogy sorra kerüljünk, mert láthatóan hatalmas élmény a közönség számára a kedvenceiket élő előadásban látni a színpadon.

Balaton part Marics Petivel az Erkel színpadán Fotó: Erkel Színház

Új dimenziót nyit a nagyszínházi musicaljátszásban

Szente Vajk rendezése innovatív színházi és filmes eszközök ötvözésével teremt különleges színpadi világot. A produkció dinamikus látványvilága, Túri Lajos Péter bravúros koreográfiája, komplex színpadi megoldásai új dimenziót nyitnak a nagyszínházi musicaljátszásban, miközben a történet térben és időben is folyamatosan változó formában bontakozik ki.

Az Erkel színpadán élőben a Kuplung Zenekar! Fotó: Erkel Színház

A Kuplung zenekar az utcáról érkezik

Az előadás különleges elemei közé tartozik, hogy a Kuplung zenekar - Ember Márk, Marics Péter/Veréb Tamás, Kirády Marcell - már a színház előtt, az utcán, élő énekkel kapcsolódik be a történetbe, amelyet a közönség valós idejű streaming közvetítésen keresztül követhet

Demjén Ferenc és Marics Peti Fotó: Fodor Erika

Bevonják a nézőket a produkcióba

Az Erkel Színház közönséggel történő kommunikációjára és Szente Vajk kreatív rendezői megoldásaira is oly jellemző, hogy a nézők több jelenetben, aktívan bevonódnak ebbe a produkcióba is. A látványvilág meghatározó eleme egy olyan jelenet, amelyben egy focilabda gurul végig a teljes nézőtéren, aktív kapcsolatot teremtve a színpad és a közönség között. Az előadás egyik kiemelkedő vizuális csúcspontja a Balaton megjelenítése, amely egy nagyszabású, szemkápráztató színpadi megoldás révén kel életre. 

Demjén Ferenc Ember Márkkal beszélget a díszbemutató után Fotó: Fodor Erika

Sportemberek és humoristák is lesznek a színpadon

A darab végén Novai Balázs (Fehér Tibor/Puskás Péter) producer üzlettársának szerepében minden este más-más művész vagy akár a hazai közélet ismert személyisége lép színpadra. A premierhétvégén például Valkusz Milánt vagy Király Viktort is láthattuk, de várhatók még további előadóművészek, sportemberek és humoristák is.

@fodorerikastory A Hogyan tudnék élni nélküled? Erkel Színházi díszbemutatója után kérdeztük Kirády Attilát, a több, mint 1 millió egyszázezer nézőt bevonzott azonos című film producerét. #Demjén-dalok💗@Hogyan tudnék élni nélküled?.. ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Nézd meg a díszbemutatón készült galériánkat!

A Hogyan tudnék élni nélküled? nagyszínházi musical díszbemutatóján jártunk az Erkel Színházban.

Erkel - Hogyan tudnék élni nélküled?

fotó2026.02.28Fotók: Fodor Erika

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
