Hogyan tudnék élni nélküled? - A mozi után az Erkelben is bombasiker a Demjén-dalokra épülő sztori

Demjén Ferenc jelenlétében tartották a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatóját az Erkel Színházban február 13-án. A Kossuth-díjas legendát Szente Vajk igazgató, az előadás rendezője köszöntötte, majd elmondta: a produkcióra már a premier előtt, egy nap alatt (!) összesen 46 ezer jegy kelt el, és az Erkel első évadában - tavaly szeptembertől idén májusig - több, mint 240 ezren vásároltak jegyet előadásaikra.

Hogyan tudnék élni nélküled? - díszbemutató az Erkel Színház színpadán Fotó: Fodor Erika

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a díszbemutató után egy erkeles farmerdzsekivel ajándékozta meg a dalszerző énekest, és bejelentette a Demjén 80 turnét.

Szente Vajk Erkel-tortával, Hankó Balázs erkeles farmerdzsekivel ajándékozta meg Demjén Ferencet Fotó: Fodor Erika

A Hogyan tudnék élni nélküled? musical bemutatója egy újabb mérföldkövet jelent az Erkel Színház életében. A kiemelkedő érdeklődés, az eladott jegyek száma és a közönség visszajelzései egyaránt megerősítik, hogy egy hosszú távon meghatározó, nagyszabású produkció született; amelyet a tervek szerint a közönség még évtizedeken át láthat majd

- mondta el Szente Vajk.

Demjén Ferencnek is tetszik a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata

Szente Vajk igazgató, rendező az előadás előtt megköszönte a közönségnek, hogy az első évadban kettőszáz-negyvenezren vettek jegyet az Erkelbe, majd köszöntötte a nézők között a Kossuth-díjas legendát, Demjén Ferencet, akit az előadás után egy hatalmas Erkel Hogyan tudnék élni nélküled?, az előadás színpadképét ábrázoló tortával ajándékozott meg. Hankó Balázs miniszter, miután bejelentette, hogy kezdetét veszi a Demjén 80 turnéév - amely a decemberi születésnapi koncerttel ér véget az Arénában - egy farmerdzseki adott a rocklegendára.

Demjén Ferenc kérdésünkre elmondta: nagyon tetszett neki az előadás.

Nagyon örülök, hogy ennyi idő után így kelnek újra életre ezek a dalok. Szeretem a filmet is, és a színházi musical is remek. Nagyon jó alkotók kezébe került, tehetséges fiatalok éneklik és játsszák a történetet. Van még nagyon sok dal, olyan is, amit én írtam, meg amit Menyhárt János. Van miből válogatni

- mesélte Demjén Ferenc, akinek szavaival felesége, Rebecca is egyetértett.