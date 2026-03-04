Hogyan tudnék élni nélküled? - A mozi után az Erkelben is bombasiker a Demjén-dalokra épülő sztori
Demjén Ferenc dalai a mai fiataloknak is kedvence. Az Erkel Színházban három hete mutatták be, máris bombasiker a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata!
Demjén Ferenc jelenlétében tartották a Hogyan tudnék élni nélküled? díszbemutatóját az Erkel Színházban február 13-án. A Kossuth-díjas legendát Szente Vajk igazgató, az előadás rendezője köszöntötte, majd elmondta: a produkcióra már a premier előtt, egy nap alatt (!) összesen 46 ezer jegy kelt el, és az Erkel első évadában - tavaly szeptembertől idén májusig - több, mint 240 ezren vásároltak jegyet előadásaikra.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a díszbemutató után egy erkeles farmerdzsekivel ajándékozta meg a dalszerző énekest, és bejelentette a Demjén 80 turnét.
A Hogyan tudnék élni nélküled? musical bemutatója egy újabb mérföldkövet jelent az Erkel Színház életében. A kiemelkedő érdeklődés, az eladott jegyek száma és a közönség visszajelzései egyaránt megerősítik, hogy egy hosszú távon meghatározó, nagyszabású produkció született; amelyet a tervek szerint a közönség még évtizedeken át láthat majd
- mondta el Szente Vajk.
Demjén Ferencnek is tetszik a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata
Szente Vajk igazgató, rendező az előadás előtt megköszönte a közönségnek, hogy az első évadban kettőszáz-negyvenezren vettek jegyet az Erkelbe, majd köszöntötte a nézők között a Kossuth-díjas legendát, Demjén Ferencet, akit az előadás után egy hatalmas Erkel Hogyan tudnék élni nélküled?, az előadás színpadképét ábrázoló tortával ajándékozott meg. Hankó Balázs miniszter, miután bejelentette, hogy kezdetét veszi a Demjén 80 turnéév - amely a decemberi születésnapi koncerttel ér véget az Arénában - egy farmerdzseki adott a rocklegendára.
Demjén Ferenc kérdésünkre elmondta: nagyon tetszett neki az előadás.
Nagyon örülök, hogy ennyi idő után így kelnek újra életre ezek a dalok. Szeretem a filmet is, és a színházi musical is remek. Nagyon jó alkotók kezébe került, tehetséges fiatalok éneklik és játsszák a történetet. Van még nagyon sok dal, olyan is, amit én írtam, meg amit Menyhárt János. Van miből válogatni
- mesélte Demjén Ferenc, akinek szavaival felesége, Rebecca is egyetértett.
A Hogyan tudnék élni nélküled? Erkel Színház-beli díszbemutatóján ott volt Kirády Attila, a Hogyan tudnék élni nélküled? című, 1 millió egyszázezer feletti nézettségnél járó film producere is, aki ugyancsak elismerően nyilatkozott a színpadi változatról.
A film teljesen más műfaj, mint a musical színházban, de ez óriási show volt, nagyon tetszett. Azt kell mondjam, hogy egy teljesen más világot hozott, mint amit a film teremtett, jó értelemben véve hangosabb, látványosabb produkciót. A film egy kicsit érzelmesebb, itt viszont egy fantasztikusan megcsinált élő show-t láttunk
- véleményezte a produkciót Kirády Attila. Az azonos című sikerfilm producere hozzátette: a film a kicsit intimebb volt, hiszen filmes eszközökkel ezt sokkal könnyebb megteremteni, de ez a színpadi verzió viszont elképesztően nagy volumenű.
Óriási színpadi képekkel, nagyon jó élőzenével, a színészek iszonyatosan szépen énekelték a dalokat. Ez egy olyan show volt, ami tényleg lenyűgözte azokat, akik idejöttek és ezt megnézték.
- állította Kirády Attila, akinek a véleményét száz százalékban osztotta a teltházas nézőtér - és nem csak a díszbemutatón, hiszen erre az évadra már el is fogytak a jegyek minden előadásra. A jó hír azonban, hogy érdemes kivárni, hogy sorra kerüljünk, mert láthatóan hatalmas élmény a közönség számára a kedvenceiket élő előadásban látni a színpadon.
Új dimenziót nyit a nagyszínházi musicaljátszásban
Szente Vajk rendezése innovatív színházi és filmes eszközök ötvözésével teremt különleges színpadi világot. A produkció dinamikus látványvilága, Túri Lajos Péter bravúros koreográfiája, komplex színpadi megoldásai új dimenziót nyitnak a nagyszínházi musicaljátszásban, miközben a történet térben és időben is folyamatosan változó formában bontakozik ki.
A Kuplung zenekar az utcáról érkezik
Az előadás különleges elemei közé tartozik, hogy a Kuplung zenekar - Ember Márk, Marics Péter/Veréb Tamás, Kirády Marcell - már a színház előtt, az utcán, élő énekkel kapcsolódik be a történetbe, amelyet a közönség valós idejű streaming közvetítésen keresztül követhet.
Bevonják a nézőket a produkcióba
Az Erkel Színház közönséggel történő kommunikációjára és Szente Vajk kreatív rendezői megoldásaira is oly jellemző, hogy a nézők több jelenetben, aktívan bevonódnak ebbe a produkcióba is. A látványvilág meghatározó eleme egy olyan jelenet, amelyben egy focilabda gurul végig a teljes nézőtéren, aktív kapcsolatot teremtve a színpad és a közönség között. Az előadás egyik kiemelkedő vizuális csúcspontja a Balaton megjelenítése, amely egy nagyszabású, szemkápráztató színpadi megoldás révén kel életre.
Sportemberek és humoristák is lesznek a színpadon
A darab végén Novai Balázs (Fehér Tibor/Puskás Péter) producer üzlettársának szerepében minden este más-más művész vagy akár a hazai közélet ismert személyisége lép színpadra. A premierhétvégén például Valkusz Milánt vagy Király Viktort is láthattuk, de várhatók még további előadóművészek, sportemberek és humoristák is.
Nézd meg a díszbemutatón készült galériánkat!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre