Teltház, sztárok, nosztalgia és káprázatos hangulat – Demjén Ferenc legendás dupla Aréna-koncertje felejthetetlen élményt adott
Amikor egy legenda színpadra lép, arra mindig érdemes odafigyelni, de ami a Papp László Budapest Sportarénában történt, az minden várakozást felülírt. Demjén Ferenc dupla nagy koncertje telt ház előtt zajlott, a hangulat pedig pillanatok alatt az év egyik legemlékezetesebb zenei élményévé vált.
Demjén Ferenc, akit a közönség szeretettel Demjén Rózsi néven szólít, ezúttal nem egy, hanem két koncerttel is megajándékozta a rajongókat, és mindkettő igazi szenzáció lett. A fellépésen ott voltak a legnagyobb hazai könnyűzenei legendák: Charlie, Presser Gábor és Zorán mind színpadra lépett vele, sőt, egy-egy közös dallal is meglepték a közönséget.
Demjén Ferenc Aréna koncertje dupla telt házzal tarolt
A hangulat egyszerűen leírhatatlan volt: amikor azok a klasszikus slágerek csendültek fel, amelyek generációk számára váltak fogalommá – mint például a „Szerelemvonat”, vagy a „Honfoglalás” – a tömeg együtt énekelt az előadókkal tombolva és extázisban. A rajongók nem győzték posztolni a videókat a közösségi médiában, ahol a nézőtér egy igazi celeb-gálává vált: feltűntek hírességek, köztük TNT INti és HEL Attila, valamint a sportvilág legendái is – Nyilasi Tibor, valamint korábbi válogatott focisták, Feczesin Róbert, Torghelle Sándor és Juhász Roland is mélyen átélte a koncertet. A koncert egyik legmulatságosabb pillanatában a „Szerelemvonat” dallamára a közönség soraiban vidáman „beálltak vonatozni”, ami hatalmas élményt adott a rajongóknak.
Igazi hazai sztárok színesítették a palettát
A színpad mögött azonban nemcsak zene, hanem hatalmas öröm is volt: a nagy koncertek nézőinek száma rekordot döntött, a hangulatot pedig az est lemezlovasa, Dj Dominique is folyamatosan fokozta, ami tovább emelte az élményt.
A koncert mutatta meg igazán, hogy Demjén Ferenc miért nem csak egy előadó, hanem igazi legenda a magyar zenei életben – több évtizedes pályafutása, sikerei és barátságai a hazai szcéna meghatározó arcaival mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a két este felejthetetlen legyen.
A közönség soraiban pedig nem csak a zene iránt rajongók voltak jelen, hanem olyan nevek is, akik életük részének tekintik a magyar rock- és poptörténetet. Az aréna tapsvihara mindent felülmúlt, ahogy a legendák követték egymást a színpadon, a csúcspontot a közös dal hozta: Demjén, Charlie, Presser és Zorán együtt varázsolt felejthetetlen hangulatot.
