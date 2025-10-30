RETRO RÁDIÓ

Mindenki erre várt: kiderült, kik lesznek Demjén Ferenc év végi koncertjének sztárfellépői

Mesterhármas! Fantasztikus sztárfellépők érkeznek Demjén Ferenc év végi dupla koncertjére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.30. 17:25
Módosítva: 2025.10.30. 17:36
Demjén Ferenc Presser Gábor Zorán Charlie

Ha év vége és Aréna, akkor Demjén Ferenc. Az ország egyik legismertebb és legkedveltebb zenésze december 29-én ad Aréna-koncertet. nem is egyet! Ráadásul most az is kiderült, hogy Rózsi mellett milyen fantasztikus sztárfellépők gazdagítják a nagyszabású koncertet.

Demjén Ferenc koncertje sztárfellépők
Bejelentették Demjén Ferenc koncertje sztárfellépőit! (Fotó: Mediaworks)

Nagy bejelentés érkezett Demjén Ferenctől

Nemrég még egy ország aggódott a Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró, basszusgitáros egészségéért. A művész ugyanis még a nyáron felsőcombtörést szenvedett az otthonában, és meg kellett műteni. Rengetegen szorítottak a felépüléséért – nem hiába. Szeptemberben már újra színpadra lépett, jelenleg pedig gőzerővel készül az év végi nagyszabású koncertre − pontosabban koncertekre. December 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart, továbbá Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot, Márkus Lucát látja vendégül a színpadon. December 29-én pedig Presser Gábor, Zorán és Charlie lesz a vendége!

009-DemjenKoncert-CSG_4714
Demjén Ferenc dupla koncertet ad, de teljesen más lesz a tematika (Fotó: Cseh Gábor)

Demjén Ferenc a Facebook-oldalán rántotta le a leplet sztárvendégei személyéről, a bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett, ezekből szemezgetett a Bors.

Nekem kb. tökmindegy, már megvettem a jegyet! Ja, és imádom a Demjén-dalokat! − írta egy rajongó.

Örülünk a barátoknak, de természetesen Demjén Ferenc miatt érkezünk” − posztolt más.

Köszönöm szépen, Demjén Ferencnek pedig ķívánok jó egészséget, fizikai erőt és lelkes közönséget a fellépésen. Bár csak ott lehetnék én is” − álmodozott egy újabb rajongó, aki csak lélekben lesz jelen nagy kedvence fellépésén.

 

 

