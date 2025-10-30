Mindenki erre várt: kiderült, kik lesznek Demjén Ferenc év végi koncertjének sztárfellépői
Mesterhármas! Fantasztikus sztárfellépők érkeznek Demjén Ferenc év végi dupla koncertjére.
Ha év vége és Aréna, akkor Demjén Ferenc. Az ország egyik legismertebb és legkedveltebb zenésze december 29-én ad Aréna-koncertet. nem is egyet! Ráadásul most az is kiderült, hogy Rózsi mellett milyen fantasztikus sztárfellépők gazdagítják a nagyszabású koncertet.
Nagy bejelentés érkezett Demjén Ferenctől
Nemrég még egy ország aggódott a Kossuth-díjas énekes, dalszövegíró, basszusgitáros egészségéért. A művész ugyanis még a nyáron felsőcombtörést szenvedett az otthonában, és meg kellett műteni. Rengetegen szorítottak a felépüléséért – nem hiába. Szeptemberben már újra színpadra lépett, jelenleg pedig gőzerővel készül az év végi nagyszabású koncertre − pontosabban koncertekre. December 30-án a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-film fiatal főszereplőit, a Kuplung zenekart, továbbá Törőcsik Franciskát, Kovács Harmatot, Márkus Lucát látja vendégül a színpadon. December 29-én pedig Presser Gábor, Zorán és Charlie lesz a vendége!
Demjén Ferenc a Facebook-oldalán rántotta le a leplet sztárvendégei személyéről, a bejegyzés alá rengeteg hozzászólás érkezett, ezekből szemezgetett a Bors.
„Nekem kb. tökmindegy, már megvettem a jegyet! Ja, és imádom a Demjén-dalokat!” − írta egy rajongó.
„Örülünk a barátoknak, de természetesen Demjén Ferenc miatt érkezünk” − posztolt más.
„Köszönöm szépen, Demjén Ferencnek pedig ķívánok jó egészséget, fizikai erőt és lelkes közönséget a fellépésen. Bár csak ott lehetnék én is” − álmodozott egy újabb rajongó, aki csak lélekben lesz jelen nagy kedvence fellépésén.
