Hogyan tudnék élni nélküled tévépremier – Itt vannak a részletek

Megtörtént a nagy bejelentés! Jön a Hogyan tudnék élni nélküled tévépremier.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.06. 08:11
Hogyan tudnék élni nélküled TV2 tévépremier

A kilencvenes évek óta egyetlen magyar film sem készült, ami úgy szárnyalt, mint a Demjén-slágerekre épült Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés mozi! Egymilliónál is több többen látták moziban vagy épen kertmoziban a szuperprodukciót, melynek már készül a folytatása. A rajongók pedig egyre csak azt kérdezik: mikor és hol látható végre tévében a Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült sikerfilm? Nos, a válasz megérkezett! Jön a Hogyan tudnék élni nélküled tévépremier.

torocsik-ember-02-BS, Hogyan tudnék élni nélküled tévépremier
Bejelentették, jön a Hogyan tudnék élni nélküled tévépremier (Fotó: Bánkúti Sándor)

A TV2-n lesz a Hogyan tudnék élni nélküled tévépremierje

Még az idén tévéképernyőre kerül a Hogyan tudnék élni nélküled című sikerfilm.

„Sziasztok! Egy örömteli hírrel jelentkezem Itt vagyunk a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatásának forgatásán.  Ez az a film, amely a rendszerváltás óta a legtöbb nézőt vitte a mozikba. Több, mint egymillióan látták, és egy örömteli hírről szeretnék beszámolni. A TV2 szerezte meg  a vetítési jogokat, úgyhogy hamarosan, néhány hét múlva nálunk láthatjátok ezt a nagy sikerű filmet, ne hagyjátok ki, tényleg fantasztikus szórakozás lesz!”

– jelentette be Instagram-oldalán Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója.

 

