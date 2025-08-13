Szívből gratulálunk, de vajon mikor jelenti be a nagy hírt Törőcsik Franciska?

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés film. A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült sikerfilm a hétvégén egy újabb hollywoodi szuperprodukciót utasított maga mögé a magyarországi nézőszámok tekintetében. Jöjjenek a részletek!

Törőcsik Franciska és Ember Márk sikerfilmje újabb Star Wars-mozit utasított maga mögé a magyarországi mozis nézettség tekintetében (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Demjén-slágerekre épülő romantikus nyári mozi nézőszáma a hétvégén elérte a 919 340-et, ezzel pedig újabb helyet lépett előre az Az 1990 óta Magyarországon bemutatott mozifilmek nézettségi sikerlistáján, megelőzve a Star Wars: Az utolsó jedik című sci-fit, amire 909 571 jegyet váltottak.

Ez pedig már a negyedik mozifilm a Star Wars-sagából (Star Wars: Skywalker kora, Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja, Star Wars II. rész – A klónok támadása), nem beszélve a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet című spin-offról, amit szintén maga mögé utasított a Hogyan tudnék élni nélküled.

Szívből gratulálunk Törőcsik Franciskának és a film többi szereplőjének, alkotójának, s kíváncsian várjuk, mikor osztja meg ezt a nagyszerű hírt a színésznő a közösségi oldalán, ahol eddig a Hogyan tudnék élni nélküled? korábbi eredményeiről is hírt adott.