RETRO RÁDIÓ

Szívből gratulálunk, de vajon mikor jelenti be a nagy hírt Törőcsik Franciska?

A színésznő eddig is lelkesen posztolt a közösségi médiában...

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.13. 15:30
Törőcsik Franciska Hogyan tudnék élni nélküled Star Wars: Az utolsó jedik toplista

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés film. A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült sikerfilm a hétvégén egy újabb hollywoodi szuperprodukciót utasított maga mögé a magyarországi nézőszámok tekintetében. Jöjjenek a részletek!

torocsik-ember-02-BS
Törőcsik Franciska és Ember Márk sikerfilmje újabb Star Wars-mozit utasított maga mögé a magyarországi mozis nézettség tekintetében (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Demjén-slágerekre épülő romantikus nyári mozi nézőszáma a hétvégén elérte a 919 340-et, ezzel pedig újabb helyet lépett előre az Az 1990 óta Magyarországon bemutatott mozifilmek nézettségi sikerlistáján, megelőzve a Star Wars: Az utolsó jedik című sci-fit, amire 909 571 jegyet váltottak.
Ez pedig már a negyedik mozifilm a Star Wars-sagából (Star Wars: Skywalker kora, Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja, Star Wars II. rész – A klónok támadása), nem beszélve a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet című spin-offról, amit szintén maga mögé utasított a Hogyan tudnék élni nélküled.

Szívből gratulálunk Törőcsik Franciskának és a film többi szereplőjének, alkotójának, s kíváncsian várjuk, mikor osztja meg ezt a nagyszerű hírt a színésznő a közösségi oldalán, ahol eddig a Hogyan tudnék élni nélküled? korábbi eredményeiről is hírt adott.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu