Szarvas Andi a tavalyi évéről: „Nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb”
A közösségi oldalán értékelte 2025-öt a korábbi szépségkirálynő. Szarvas Andi szerint a tavalyi éve nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb volt.
Az óév végén a sztárok is értékelik a mögöttük hagyott évet. Így tett Szarvas Andi is, akinek 2025 csodálatosan alakult, hiszen feleség, majd nem sokkal később anya lett.
Szarvas Andi a 2025-ös évéről: Nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb
A korábbi szépségkirálynő most az Instagram-oldalára egy videót töltött fel, amiben összefoglalta, hogy milyen is volt számára a tavalyi év.
2025 meghatározó év. Nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb
– fűzte a felvételhez Szarvas Andi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre