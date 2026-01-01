Szarvas Andi a tavalyi évéről: „Nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb”

Az óév végén a sztárok is értékelik a mögöttük hagyott évet. Így tett Szarvas Andi is, akinek 2025 csodálatosan alakult, hiszen feleség, majd nem sokkal később anya lett.

Szarvas Andi értékelte a 2025-ös évét – Fotó: Ladóczki Balázs

A korábbi szépségkirálynő most az Instagram-oldalára egy videót töltött fel, amiben összefoglalta, hogy milyen is volt számára a tavalyi év.

2025 meghatározó év. Nem volt könnyű, mégis a legcsodálatosabb

– fűzte a felvételhez Szarvas Andi.