Na, ne: üzentek a Stranger Things sztárjai a magyar rajongóknak!

2026 elhozta a Netflix öt évadot megért sikersorozata, a Stranger Things befejező epizódját. A széria három kulcsszereplőjét megformáló színész kifejezetten a magyar rajongónak üzent!

Stranger Things (Forrás: Netflix Facebook-oldala)

Végéhez ért az 5 évadot megélt Stranger Things

Ritka pillanat: Nell Fisher, Jake Connelly és Jamie Campbell Bower, a Netflix sikersorozatának, a Stranger Things-nek három színésze azért állt kamera elé, hogy kifejezetten a magyar rajongóknak üzenjen – derül ki a Netflix Magyarország Facebook-oldalán közzétett videóból. S hogy mit üzent Holly Wheeler, Derek, illetve Henry Creel „Vecna” megformálója? Mutatjuk!