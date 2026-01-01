RETRO RÁDIÓ

Na, ne: üzentek a Stranger Things sztárjai a magyar rajongóknak!

Rengetegen kíváncsiak a Netflix sikersorozatának záróepizódjára. A Stranger Things hazánkban is komoly rajongótáborral bír.

2026 elhozta a Netflix öt évadot megért sikersorozata, a Stranger Things befejező epizódját. A széria három kulcsszereplőjét megformáló színész kifejezetten a magyar rajongónak üzent!

Végéhez ért az 5 évadot megélt Stranger Things

Ritka pillanat: Nell Fisher, Jake Connelly és Jamie Campbell Bower, a Netflix sikersorozatának, a Stranger Things-nek három színésze azért állt kamera elé, hogy kifejezetten a magyar rajongóknak üzenjen – derül ki a Netflix Magyarország Facebook-oldalán közzétett videóból. S hogy mit üzent Holly Wheeler, Derek, illetve Henry Creel „Vecna megformálója? Mutatjuk!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
