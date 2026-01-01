Na, ne: üzentek a Stranger Things sztárjai a magyar rajongóknak!
Rengetegen kíváncsiak a Netflix sikersorozatának záróepizódjára. A Stranger Things hazánkban is komoly rajongótáborral bír.
2026 elhozta a Netflix öt évadot megért sikersorozata, a Stranger Things befejező epizódját. A széria három kulcsszereplőjét megformáló színész kifejezetten a magyar rajongónak üzent!
Végéhez ért az 5 évadot megélt Stranger Things
Ritka pillanat: Nell Fisher, Jake Connelly és Jamie Campbell Bower, a Netflix sikersorozatának, a Stranger Things-nek három színésze azért állt kamera elé, hogy kifejezetten a magyar rajongóknak üzenjen – derül ki a Netflix Magyarország Facebook-oldalán közzétett videóból. S hogy mit üzent Holly Wheeler, Derek, illetve Henry Creel „Vecna” megformálója? Mutatjuk!
