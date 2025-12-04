RETRO RÁDIÓ

Budapestre érkezett a Stranger Things – ilyen a magyar főváros, ha megszállja a főgonosz!

Jánk Balázsnak a kisujjában van, hogy olyan videókat alkosson, amitől a lélegzet is eláll. A fiatal tiktokker úgy lovagolta meg a Stranger Things-lázat, mint még eddig senki. Félelmetes videón mutatta meg, hogyan nézne ki, ha nem Hawkinsban, hanem Budapesten játszódna a sikersorozat.

Épphogy elstartolt a Stranger Things új évada november végén, a fél világ máris odáig van érte. A TikTokot ellepték a különféle, sorozattal kapcsolatos teóriavideók, ám nem csak azok! Egy magyar videós kacérkodott egy gondolattal, és végül meg is valósította ötletét: olyan videót szerkesztett, mintha Budapestet szállta volna meg a Stranger Things főgonosza!

stranger things
MI-fotókkal szerkesztette Budapesre a Stranger Things sötét világát egy magyar férfi / Fotó: Jánk Balázs

Stranger Things Budapesten

Megfagyna a vér az ereinkben, ha belecsöppennénk abba a világba, ahol a gonosz Venca próbálja elpusztítani a világot. A történetben az amerikai kisváros alatt rejtőzik a Hellyel lefelé, egy olyan hely, ahol nincs élet, csak halál. Ott tanyázik a világot elpusztítani akaró Vecna. A netflixes sorozatlázban Jánk Balázs gondolt egyet, és néhány óra szerkesztéssel újragondolta a történetet: egy videót dobott össze, mintha Budapesten lenne a Hellyel lefelé.

Az ötletet egy New York-i változat adta, és eszembe jutott, milyen izgalmas lenne elkészíteni ennek a budapesti verzióját. Kíváncsi voltam, hogy technikailag és kreatívan is össze tudom-e hozni – és milyen hangulata lesz a magyar környezetben

– árulta el Balázs a Metropolnak.

Balázsnak kisujjában van a videózás /
Balázsnak kisujjában van a videózás / Fotó: Jánk Balázs

Rendszeresen gyárt videókat, a Stranger Budapest projekthez a mesterséges intelligenciát (MI) hívta segítségül. Sok kattintás a gépen, néhány óra munka és pikk-pakk, kész is volt a hidegrázós remekmű. „A projekt összesen nagyjából 4-5 óra utómunkát igényelt. A folyamathoz a legújabb AI-eszközöket használtam, Nano Banana Prot és Kling AI-t a vizuális elemekhez, valamint ChatGPT-t az ezeknek megadott utasítások finomhangolásához” – idézte fel.

Így festene a Hősök tere a Stranger Things világában / Fotó: Jánk Balázs

A tiktokert az hajtotta, hogy valami egyedit alkosson. Több lépésben haladt, hogy videó váljék a fantáziájában elképzelt budapesti „pokolból”.

Első lépésként az MI segítségével készítettem el az épületek fotóit, majd ezekből generáltam a Stranger Things ihlette Hellyel lefelé verziót, amelyet ezután animáltam. Érdekesség, hogy már külföldről is kaptam megkereséseket, hogyan készült a videó

– részletezte.

Így nézne ki az Országház a Hellyel lefelében / Fotó: Jánk Balázs

„Nem is kell sokat szerkeszteni”

A remekművét végül a TikTokon osztotta meg. A mindössze 9 másodperces videót imádják a netezők, már több mint 22 ezren kattintottak rá.

„Uhh, nem rossz!” – fogalmazott Szilvia a videó alatti kommentek között, mire egy Artemis nevű felhasználó hozzátette: 

Zseniális, nagyon szuper lett! Reméljük, hogy Vecna azért a Hellyel lefelében marad

 – írta nevető emojikkal.

Mutatjuk a felvételt!

@balazs.jank 🔥 Budapest Goes Upside Down Before the Finale #strangerthings #budapest #strangerthings5 #vídeoediting #aivideo ♬ eredeti hang - Jánk Balázs

 

