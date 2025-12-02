„Csak úgy ropogott a sárvédő!”: ultrabénán, ittasan próbált kiparkolni a férfi Újpalotán – Videó
Próbált kiállni az autójával, de mintha nem érezte volna a teret és az időt egy ukrán férfi Újpalotán. A pancser autós perceken át bénázott, és a mellette lévő járműnek is többször nekiment. A fél internet most azon röhög, hogy a vélhetően ittas férfi mit művelt a parkolóban!
Nem igazán volt a helyzet magaslatán egy Újpalotán parkoló férfi. Az ukrán alak a pancser autós Újpalotán címért is elindulhatna – legalábbis sokan ezen tűnődnek a fejüket fogva, hogy mégis mit művelt a kocsijában. Nagy Ilona az ablakából videózta a bohókásnak tűnő jelenetet, ám mint utólag szavaiból kiderült, korántsem volt az… A férfi szerinte ittas lehetett!
Bénázott a pancser autós
Jócskán feldobta advent első vasárnapján egy pancser autós az újpalotai netezőket. A férfi a délutáni órákban akart kiparkolni a sárga Peugeot-jával a Kőrakásparkban. Azaz, csak próbált volna… Beült egy hölggyel a járműbe, beindította a motort, és rükvercbe tette a járművét. Na, itt kezdődtek a bajok.
Ilona november 30-án akkor épp otthon volt, egyszer csak egy különös zajra lett figyelmes. Rögtön az egyik ablakhoz ment, hogy megnézze, mégis mi lehet az. Ekkor érte a meglepetés: a pancser autós próbált kiparkolni, de pechje volt – valami nagyon nem stimmelt a manőverezésével.
Arra lettem figyelmes, hogy legalább 10-szer nekiment a Peugeot a másik, mellette lévő autónak. Emlékszem, csak úgy ropogott a sárvédő!
– emlékezett vissza a Metropolnak a nő, aki ezután azonnal telefont ragadott.
„Elég agresszív volt”
Nem sejtette, hogy percekig fogja a telefont tartani a kezében. Az autós mellett két jármű állt. Elég lett volna csak hátratolatnia, hogy ki tudjon közülük kerülni, ám képtelen volt rá. A jelenetet nemcsak Ilona figyelte, hanem a két másik autóból az egyiknek a tulaja, aki lement az autóhoz, és arrébb állt a járműjével.
Ha azt hiszed, ezután könnyű lett volna elhajtania az utcáról a béna autósnak, akkor tévedsz. A sofőr élesebb ívet vett az autójával hátrafelé, aztán egyesbe tette a váltót, hogy kifelé rákanyarodjon az útra. A manőver nem vált be, sőt… Belehajtott a másik, egyetlen mellette lévő jármű oldalába….
Még a többi autóst is akadályozta a bénázásával!
„Megállt autóval egy pár, mert nem tudtak továbbmenni. Annyira kilógott a férfi autójának a fara a parkolóban. Akkor derült ki, hogy nem jó a hátramenet” – mesélte Ilona, aki később az erkélyről figyelte a jelenetet.
Az alak nem volt a helyzet magaslatán, az biztos. Olyannyira, hogy többször is nekiment a másik autónak, aminek a tulajdonosa megelégelte a helyzetet. Megjelentek a rendőrök – ekkor derült ki, nemcsak a váltó nem stimmelt, hanem az alak alkoholszintje sem volt rendben.
Húsz perc múlva jöttek a rendőrök. Ukrán volt a férfi. A rendőröknek először azzal érvelt rossz magyarsággal, hogy a lánya vezetett. Többször kellett felszólítani, hogy adja át az útlevelét. A szonda pozitív lett, bevitték vérvételre. Elég agresszív volt. Nem életveszélyesen, de nekem beszólogatott, míg itt az erkélyen álltam, hogy mit képzelek magamról. Meg hogy figyel ám engem. Ukrán vagyok, mindenki ellenem van!
– árulta el Ilona.
A Metropol megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot a történtek miatt. „A BRFK XV. Kerületi Rendőrkapitánysága járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A férfit mintavételre előállították, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt” – válaszolták.
Mutatjuk az autósról készült felvételt!
Nem ez az egyetlen felháborító parkolás az utóbbi időben. Korábban egy másik autós sírokra parkolt Monoron...
Erről a Metropol videóját itt nézheted meg:
