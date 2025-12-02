„Csak úgy ropogott a sárvédő!”: ultrabénán, ittasan próbált kiparkolni a férfi Újpalotán – Videó

Nem igazán volt a helyzet magaslatán egy Újpalotán parkoló férfi. Az ukrán alak a pancser autós Újpalotán címért is elindulhatna – legalábbis sokan ezen tűnődnek a fejüket fogva, hogy mégis mit művelt a kocsijában. Nagy Ilona az ablakából videózta a bohókásnak tűnő jelenetet, ám mint utólag szavaiból kiderült, korántsem volt az… A férfi szerinte ittas lehetett!

A pancser autós letarolta a mellette lévő jármű sárvédőjét (Képünk illusztráció) / Fotó: 123RF

Bénázott a pancser autós

Jócskán feldobta advent első vasárnapján egy pancser autós az újpalotai netezőket. A férfi a délutáni órákban akart kiparkolni a sárga Peugeot-jával a Kőrakásparkban. Azaz, csak próbált volna… Beült egy hölggyel a járműbe, beindította a motort, és rükvercbe tette a járművét. Na, itt kezdődtek a bajok.

Ilona november 30-án akkor épp otthon volt, egyszer csak egy különös zajra lett figyelmes. Rögtön az egyik ablakhoz ment, hogy megnézze, mégis mi lehet az. Ekkor érte a meglepetés: a pancser autós próbált kiparkolni, de pechje volt – valami nagyon nem stimmelt a manőverezésével.

Arra lettem figyelmes, hogy legalább 10-szer nekiment a Peugeot a másik, mellette lévő autónak. Emlékszem, csak úgy ropogott a sárvédő!

– emlékezett vissza a Metropolnak a nő, aki ezután azonnal telefont ragadott.

„Elég agresszív volt”

Nem sejtette, hogy percekig fogja a telefont tartani a kezében. Az autós mellett két jármű állt. Elég lett volna csak hátratolatnia, hogy ki tudjon közülük kerülni, ám képtelen volt rá. A jelenetet nemcsak Ilona figyelte, hanem a két másik autóból az egyiknek a tulaja, aki lement az autóhoz, és arrébb állt a járműjével.

Ha azt hiszed, ezután könnyű lett volna elhajtania az utcáról a béna autósnak, akkor tévedsz. A sofőr élesebb ívet vett az autójával hátrafelé, aztán egyesbe tette a váltót, hogy kifelé rákanyarodjon az útra. A manőver nem vált be, sőt… Belehajtott a másik, egyetlen mellette lévő jármű oldalába….

Még a többi autóst is akadályozta a bénázásával!

„Megállt autóval egy pár, mert nem tudtak továbbmenni. Annyira kilógott a férfi autójának a fara a parkolóban. Akkor derült ki, hogy nem jó a hátramenet” – mesélte Ilona, aki később az erkélyről figyelte a jelenetet.