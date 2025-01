Hihetetlen: vakon menekült a száguldó autós az Üllői úton – Videón az ámokfutása

D. Ilona 17 éve él XVIII. kerületi otthonában, és a háza mellett húzódó villamosvonalnál, az Üllői úton, mindig is sok volt a baleset – épp ezért már fel van készülve a váratlan helyzetekre, ám arra nem számított, amit a Mercedes vezetője művelt. Ilona szerint hatalmas szerencse , hogy nem történt január 12-én tragédia, a száguldó autós ámokfutása miatt.

A száguldó autós egy betontömböt döntött ki, centikre egy alvó családtól / Fotó: Metropol olvasó

Semmit nem kímélt a száguldó autós

Az asszony az egyik kerüli Facebook-csoportban zúgolódott. A nyugdíjas asszony és az unokái egy szobában aludtak, amitől nem messze egy hatalmas betontömb állt az utcán. Az Üllői úti családi ház mellett pillanatok alatt elszabadult a pokol: a fehér Mercedes vezetője kanyarodni próbált, ám elhibázta, és nagy sebességgel belehajtott a betontömbbe, ami mellett a budapesti család otthona áll. A Mercedeses mindent letarolt, ami az útjába került: a betontömböt eltolta, feldöntötte, ráadásul a saját autóját is ripityára zúzta.

Te felelőtlen idióta, a fal túloldalán emberek aludtak, akik mostanra örülnek, hogy nem esett bajuk!

- írta bejegyzésében Ilona, aki még most is alig tudja elhinni, hogy mire vetemedett a száguldó autós. A sofőr ámokfutását egy kamera is rögzítette. A felvételen jól látszik, ahogy a Mercedes motorháztetője felnyílt, és eltakarta a szélvédőt – ennek ellenére a vezető mégis felelőtlenül elhajtott.

„Legyen már benne annyi tisztesség, hogy felvállalja magát… Negyvenkét másodpercnyi ámokfutás, felelősségvállalás nélkül! Örülhetek, hogy a betontömb lelassította őt, különben egy lyukon néznék ki a házból, télvíz idején. Az fáj a legjobban, hogy ki sem szállt az autóból, hanem a jól végzett munka örömével azonnal továbbhajtott. Fordul, ütközik, tarol, rükverc és elhajt, bár semmit nem lát a felpattanó motorháztetőtől… ” – mondta a Metropolnak Ilona.

Vakon elhajtott

Az asszony a kerületi csoportban közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az autós hagyott maga után nyomokat: lökhárítójának roncsai és az egyik kiszakadt fényszóró is Ilonáék házánál maradt.

Legalább a kiszakadt fényszórót, és a lökhárító darabjait elvihette volna. Gratulálok, ez igen, ez bátor jellemére vall!” - zárta szavait az asszony, aki azt reméli, a Mercedes vezetőjét hamar elkapják a hatóságok

– a vezető ugyanis a kültéri kamera felvétele alapján is jól láthatón gyorsan repesztett, és a meneküléskor nem látta az előtte lévő utat.