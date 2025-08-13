Űrhajónak néz ki, de nem az: titokzatos égitest közelít a Naprendszerhez!

A csillagászok izgatottan figyelik a 3I/ATLAS névre keresztelt égitestet, amely nemcsak szokatlan pályájával, hanem méretével és korával is megdöbbenti a tudományos közösséget. Egyesek még azt sem zárják ki, hogy mesterséges eredetű lehet – bár a szakértők többsége természetes, ősi üstökösként azonosítja.

Egyre közelebb a 3I/ATLAS nevezetű égitest a Földhöz. Fotó: beküldött

A harmadik csillagközi látogató

A különös objektumot először 2025. július 1-jén fedezte fel a chilei ATLAS égboltfigyelő rendszer, amikor mintegy 670 millió kilométerre járt a Naptól. A mérések hamar egyértelművé tették: a 3I/ATLAS hiperbolikus pályán mozog, vagyis nem a Naprendszerünkből származik, és itt-tartózkodása csupán átmeneti.

Nevét felfedezőjéről, az ATLAS programról kapta, a „3I” jelölés pedig arra utal, hogy ez mindössze a harmadik ismert csillagközi objektum az 1I/’Oumuamua és a 2I/Borisov után.

A 3I/ATLAS elképesztő, óránként több mint 219 ezer kilométeres sebességgel közeledik. Legközelebb 2025. október 29-én kerül közel a Naphoz, nagyjából a Mars pályáján belül, míg a Földhöz december 19-én ér a legközelebb – ekkor is biztonságos, körülbelül 270 millió kilométeres távolságban.

Gigászi méretek, ősi múlt – meglepő érdekességek az égitestről

A Hubble-űrtávcső és földi távcsövek megfigyelései alapján a mag átmérője 320 méter és 5,6 kilométer között lehet, bár újabb becslések szerint akár 11 kilométeres is lehet – ezzel a valaha látott legnagyobb csillagközi látogatóvá válna a naprendszerükben.

Meglepő érdekesség, hogy a magot körülvevő por- és gázfelhő, a kóma akár 24 kilométer széles is lehet.

Spektrális vizsgálatok vízjeget mutattak ki az égitesten, ami a Naprendszerünk üstököseihez teszi hasonlóvá.

Azonban a becslések szerint akár 7 milliárd éves is lehet, vagyis jóval idősebb a Földnél és a Naprendszernél.

A 3I/ATLAS rendkívül ritka és különleges lehetőséget kínál arra, hogy betekintsünk más csillagrendszerek születésének anyagaiba

– magyarázta lapunknak Hatházi Gergely csillagász, aki szerint a sebessége és távoli eredete miatt sajnos űrszondás megközelítésre nincs esélyünk, de a földi és űrtávcsöves megfigyelések így is rengeteg új adatot szolgáltathatnak.