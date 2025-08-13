RETRO RÁDIÓ

Űrhajónak néz ki, de nem az: titokzatos égitest közelít a Naprendszerhez!

Egy száguldó, csillagközi üstökös tart a Naprendszer felé, amely méretével, korával és pályájával is zavarba ejti a kutatókat. A 3I/ATLAS névre keresztelt égitestet egyesek idegen űrhajónak vélik, míg a szakértők többsége ősi, természetes eredetű objektumnak tartja.

Metropol
2025.08.13. 20:20
A csillagászok izgatottan figyelik a 3I/ATLAS névre keresztelt égitestet, amely nemcsak szokatlan pályájával, hanem méretével és korával is megdöbbenti a tudományos közösséget. Egyesek még azt sem zárják ki, hogy mesterséges eredetű lehet – bár a szakértők többsége természetes, ősi üstökösként azonosítja. 

égitest
Egyre közelebb a 3I/ATLAS nevezetű égitest a Földhöz. Fotó: beküldött

A harmadik csillagközi látogató 

A különös objektumot először 2025. július 1-jén fedezte fel a chilei ATLAS égboltfigyelő rendszer, amikor mintegy 670 millió kilométerre járt a Naptól. A mérések hamar egyértelművé tették: a 3I/ATLAS hiperbolikus pályán mozog, vagyis nem a Naprendszerünkből származik, és itt-tartózkodása csupán átmeneti.  

Nevét felfedezőjéről, az ATLAS programról kapta, a „3I” jelölés pedig arra utal, hogy ez mindössze a harmadik ismert csillagközi objektum az 1I/’Oumuamua és a 2I/Borisov után. 

A 3I/ATLAS elképesztő, óránként több mint 219 ezer kilométeres sebességgel közeledik. Legközelebb 2025. október 29-én kerül közel a Naphoz, nagyjából a Mars pályáján belül, míg a Földhöz december 19-én ér a legközelebb – ekkor is biztonságos, körülbelül 270 millió kilométeres távolságban. 

Gigászi méretek, ősi múlt – meglepő érdekességek az égitestről 

A Hubble-űrtávcső és földi távcsövek megfigyelései alapján a mag átmérője 320 méter és 5,6 kilométer között lehet, bár újabb becslések szerint akár 11 kilométeres is lehet – ezzel a valaha látott legnagyobb csillagközi látogatóvá válna a naprendszerükben.  

  • Meglepő érdekesség, hogy a magot körülvevő por- és gázfelhő, a kóma akár 24 kilométer széles is lehet.  
  • Spektrális vizsgálatok vízjeget mutattak ki az égitesten, ami a Naprendszerünk üstököseihez teszi hasonlóvá.  
  • Azonban a becslések szerint akár 7 milliárd éves is lehet, vagyis jóval idősebb a Földnél és a Naprendszernél. 

A 3I/ATLAS rendkívül ritka és különleges lehetőséget kínál arra, hogy betekintsünk más csillagrendszerek születésének anyagaiba

 – magyarázta lapunknak Hatházi Gergely csillagász, aki szerint a sebessége és távoli eredete miatt sajnos űrszondás megközelítésre nincs esélyünk, de a földi és űrtávcsöves megfigyelések így is rengeteg új adatot szolgáltathatnak. 

A fehér fény a 3I/ATLAS csillagközi üstökös pályáját jelöli. Fotó: beküldött

Teóriák az égitestről 

A Harvard egy neves asztrofizikusa, Avi Loeb is figyelemmel kíséri az égitest útját, és nem zárja ki, hogy mesterséges eredetű lehet. Szerinte a szokatlanul nagy méret és a különleges pálya miatt érdemes a további vizsgálatra. Bár a tudományos konszenzus szerint természetes, jeges kisbolygóról van szó, a kérdéses objektum minden bizonnyal még hónapokig lázban tartja a kutatókat és az égbolt szerelmeseit. 

 

