Gyász: édességért indult a hatéves gyermek, már nem ért haza egy részeg sofőr miatt
Édesanyja egyszerűen nem tudja feldolgozni a tragédiát, törvénymódosítást követel.
Claire Reynolds gyászában sem adja fel az igazságért való küzdelmét. A minden nap lánya hiányával együtt élő anya ugyanis fáradhatatlanul küzd egy törvény megváltoztatásáért azok után, hogy hatéves, Sharlotte-ot elgázolták, miközben a kislány édességért ment a boltba az édesapjával. Épp ezért Claire az ittas vezetésre vonatkozó határérték szigorítását követeli.
Hatévesét épp ekkor gázolták el, mikor ő édességért indult a boltba
A Sharlotte-törvény mögé, amelyet egy volt parlamenti képviselő támogatott, több ezren álltak be. A cél az, hogy a sofőrök beleegyezése nélküli vérmintavétel baleset okozását követően és az ittas vezetés megengedett határértékének csökkentésék Angliában és Walesben. Jelenleg ez 35 mikrogramm alkohol 100 milliliter kilélegzett levegőben, ami Európában a legmagasabb érték Észak-Írországgal és Máltával együtt. A stratégia értelmében ezt 22 mikrogrammra csökkenthetnék, összhangban a skóciai határértékkel - írja a Daily Star hozzátéve, az iskolás 2021-ben vesztette életét. A gázolás és az azt követő baleset akkora volt, hogy a részeg sofőr hetekig kómában volt.
Sharlotte halála az egész közösséget megrázta. Édesanyja a történtek miatt a mai napig poszttraumás stressz szindrómával (PTSD), szorongással és depresszióval küzd. Lánya hirtelen halálának pillanata élénken él az emlékezetében.
Sharlotte az apukájával ment el a boltba édességért. A járdán mentek, és Chris azt mondta, hogy ugrándozott, annyira izgatott volt, mert lányos estét terveztünk. Mindez másodpercek alatt történt. Chris igazából nem is látta az autót egészen addig, amíg meg nem történt. A kocsi felhajtott a járdára. Később tudtam meg, hogy Sharlotte azonnal meghalt. Nem voltam ott, egy barátnőmmel voltam kint. Amikor meghallottuk a zajt egymásra néztünk. Aztán jött az a telefonhívás, és nem is értettem, mit mondanak. Odarohantam, megláttam őt és a sérüléseit és egyszerűen tudtam. Nemcsak az ő életét vették el, hanem az enyémet is, és a családom életét is.
