Gyász: édességért indult a hatéves gyermek, már nem ért haza egy részeg sofőr miatt

Claire Reynolds gyászában sem adja fel az igazságért való küzdelmét. A minden nap lánya hiányával együtt élő anya ugyanis fáradhatatlanul küzd egy törvény megváltoztatásáért azok után, hogy hatéves, Sharlotte-ot elgázolták, miközben a kislány édességért ment a boltba az édesapjával. Épp ezért Claire az ittas vezetésre vonatkozó határérték szigorítását követeli.

Hatévesét épp ekkor gázolták el, mikor ő édességért indult a boltba. Fotó: Shutterstock

Hatévesét épp ekkor gázolták el, mikor ő édességért indult a boltba

A Sharlotte-törvény mögé, amelyet egy volt parlamenti képviselő támogatott, több ezren álltak be. A cél az, hogy a sofőrök beleegyezése nélküli vérmintavétel baleset okozását követően és az ittas vezetés megengedett határértékének csökkentésék Angliában és Walesben. Jelenleg ez 35 mikrogramm alkohol 100 milliliter kilélegzett levegőben, ami Európában a legmagasabb érték Észak-Írországgal és Máltával együtt. A stratégia értelmében ezt 22 mikrogrammra csökkenthetnék, összhangban a skóciai határértékkel - írja a Daily Star hozzátéve, az iskolás 2021-ben vesztette életét. A gázolás és az azt követő baleset akkora volt, hogy a részeg sofőr hetekig kómában volt.

Sharlotte halála az egész közösséget megrázta. Édesanyja a történtek miatt a mai napig poszttraumás stressz szindrómával (PTSD), szorongással és depresszióval küzd. Lánya hirtelen halálának pillanata élénken él az emlékezetében.